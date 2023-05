Manchester City - West Ham : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Man City - West-Ham : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Manchester City est lancé sur l'autoroute du titre en Premier League. Après avoir décroché un précieux succès face à son concurrent direct Arsenal, Manchester City a confirmé en fin de semaine sur la pelouse de Fulham et ainsi repris la tête du championnat aux Gunners, qui avaient un match en plus auparavant.

City enchaine les victoires

Les Citizens ont donc leur destin en main jusqu'à la fin de la saison en Premier League et ne semblent montrer aucun signes de ralentissements. Manchester City est invaincu en Premier League depuis le 4 février dernier et un déplacement sur la pelouse de Tottenham et n'a plus perdu le moindre point depuis mi-février et un match nul contre Nottingham.

Autant dire que West-Ham a du soucis à se faire. En pleine lutte pour le maintien, les Hammers, qui ne comptent que quatre points de plus que le premier relégable Nottingham, ont besoin de points. Nul doute que West-Ham est au courant ô combien ce sera compliqué de prendre le moindre point à l'Etihad Stadium.

L'heure du record absolu pour Haaland ?

West-Ham qui a réussi à prendre un point à Arsenal signerait probablement pour en faire de même face à Manchester City. Avec un Erling Haaland en chasse du record de meilleur buteur de l'histoire de la Premier League sur une seule saison, Manchester City part largement favori de cette rencontre face à West-Ham.

Horaire et lieu du match Manchester City - West-Ham

Ville : Manchester

Manchester Stade : Etihad Stadium

Etihad Stadium Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 14:00 EST / 11:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Manchester City - West-Ham ?

Manchester City-West-Ham

Premier League

Mercredi 3 mai

21h00 sur Canal + Foot

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 20h40 sur Canal +

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Manchester City et de West-Ham

Man City : VNVVV



West Ham : NVVDD

Les blessés et absents de Man City et de West-Ham :

Comme face à Fulham le week-end dernier, Pep Guardiola sera privé de Kevin de Bruyne et Nathan Aké, blessés.

Du côté de West-Ham, Gianluca Scamacca, blessé au genou, est out jusqu'à la fin de la saison tandis que Kurt Zouma est touché à la cheville.

Les équipes probables

XI de départ de Man City : Ederson – Walker, Dias, Akanji – Stones, Rodri - Mahrez, Julian Alvarez, Gündogan, Grealish - Haaland.

XI de départ de West-Ham : Fabianski – Coufal, Ogbonna, Aguerd, Emerson – Soucek, Rice -Bowen, Paqueta, Fornals - Antonio.