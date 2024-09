Manchester City va fêter le départ de Guardiola

Manchester City vs Brentford

Manchester City espère se remettre de la perte de Guardiola l'année prochaine en dépensant environ 300 millions de livres pour de nouveaux joueurs.

Il y a une croyance croissante selon laquelle Guardiola quittera le club lorsque son contrat expirera à la fin de la saison en cours. Alors que les champions de Premier League sont toujours désireux de lui engager sur un nouveau contrat et auraient demandé une réponse avant Noël, les dirigeants du club craignent de devoir continuer sans lui.

Selon The Mirror, les bénéfices du succès incroyable de Guardiola au cours de ses huit années à City garantissent au club un énorme trésor de guerre pour entrer sur le marché des transferts l'année prochaine. Ils ont réalisé des bénéfices substantiels sur les derniers marchés des transferts, rapportant 140 millions de livres sterling (182 millions de dollars) de plus que ce qu'ils ont dépensé au cours de la dernière fenêtre. Ils sont dans une bonne position financière au regard des règles financières de l'UEFA en raison de leurs bénéfices de transfert et des revenus de leurs flux commerciaux.

Outre le possible départ de Guardiola, les dirigeants de City doivent également faire face à l'affaire des 115 accusations de manquements présumés aux règles financières de la Premier League, qui a suscité des appels à la relégation du club ou à une déduction massive de points.

Alors que l'affaire financière traîne, Guardiola espère mener son équipe vers un autre titre de Premier League. Ils affronteront Brentford lors de leur prochain match, le 14 septembre.