Manchester City : Sterling prolongé ? Guardiola botte en touche

Adversaire du Sporting Lisbonne ce mardi soir (21h00), en huitième de finale de Ligue des Champions, Manchester City pourra encore s'appuyer sur son incroyable potentiel offensif. Parmi les atouts des finalistes de la dernière édition, Raheem Sterling sera à surveiller de près. Éternel danger pour les défenses adverses, l'international anglais n'a pas encore prolongé son contrat. Son entraîneur a assuré ne pas être décideur dans son dossier.

"Les contrats, ce ne sont pas mes affaires"

"Ce que je veux, c'est le meilleur pour les joueurs. Je suis vraiment heureux s'ils sont contents. Mais concernant les contrats, ce ne sont pas mes affaires. Je n'ai jamais été impliqué", a ainsi assuré Pep Guardiola en conférence de presse d'avant match. L'Espagnol a ensuite relevé le niveau de jeu affiché par l'ancien de Liverpool, malgré son inconstance.

"Je connais Raheem depuis six saisons, je le connais parfaitement, et cette saison il a été exceptionnel en termes de buts, de passes décisives et de sa contribution pour l'équipe et pour lui-même. Et pendant cette période, il y a des hauts et des bas, il y a des problèmes. Cela fait partie de la vie", a souligné Pep Guardiola. Le technicien a ensuite insisté sur le fait que la décision finale reviendra à la direction, lui qui n'a pas d'influence sur les contrats.

Guardiola laisse la responsabilité au club

"Si on compte le nombre de matches qu'il a joués depuis que nous travaillons ensemble, c'est beaucoup. C'est un joueur clé. Dans le futur, je ne sais pas ce qui va se passer, car c'est le club qui décide. C'est toujours le club qui décide de prolonger ou non les contrats des joueurs. Je donne mon avis, mais bien sûr, c'est le club qui prend les décisions. Tout le temps", a-t-il confié. Raheem Sterling prolongera-t-il ? Affaire à suivre...