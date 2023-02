Manchester City : Son départ, son "embrouille" avec Pep Guardiola, Joao Cancelo sort du silence !

Prêté au Bayern Munich en fin de mercato, le défenseur portugais est revenu sur les coulisses de son départ de Manchester City.

Le départ de Joao Cancelo de Manchester City a fait l'effet d'une véritable bombe au sein du football européen. Personne n'a compris comment l'international portugais a pu passer en moins de deux mois du statut titulaire indiscutable et véritable couteau suisse de Pep Guardiola à indésirable. Une embrouille avec l'entraîneur espagnol serait à l'origine du départ du latéral portugais au Bayern Munich.

"Tout joueur veut jouer et quiconque dit le contraire ment"

Pep Guardiola a déjà donné sa version des faits expliquant que Joao Cancelo, comme tout joueur, avait besoin de jouer et n'était pas heureux de sa situation à Manchester City. Dans une interview accordée à O Jogo, Joao Cancelo est sorti du silence sur les raisons de son départ, excluant une quelconque brouille avec son désormais ancien entraîneur.

"Comme il l'a dit, il a trouvé une façon de jouer, après la Coupe du monde, où il a commencé à jouer avec un arrière latéral plus à l'intérieur, où j'ai aussi joué, et il a aimé ce qu'il a vu avec Rico [Lewis] et Nathan [Aké]. J'ai respecté sa décision parce que je le devais et que c'est une équipe de grands footballeurs. Mais je pense qu'un joueur est toujours un peu égoïste", a lancé le défenseur du Bayern Munich.

"Je ne voulais pas quitter City par la force"

"Tout joueur veut se sentir important, veut jouer et quiconque dit le contraire ment. Un joueur compétitif, comme moi, qui vise à gagner des titres, veut juste jouer. C'est comme Pep l'a dit, j'ai besoin de jouer pour être heureux. Il ne s'agit pas de dévaloriser mes collègues, car pour jouer d'autres restent sur le banc. Mais je pensais que je méritais de jouer et lui non. Nous avons donc parlé, c'était une conversation, pas une discussion, et nous avons décidé que la meilleure chose serait que je parte sur ce marché de janvier", a ajouté Joao Cancelo.

L'international portugais assure n'avoir aucun ressentiment à l'encontre de Manchester City : "Tout s'est passé un peu à la hâte et heureusement, parce que tout au long de ma carrière j'ai fait des choses bien, la chance de jouer dans une équipe comme le Bayern s'est présentée. C'était une opportunité que je ne pouvais pas refuser. Mais je suis très reconnaissant envers City et les supporters. Je suis un joueur passionné, j'ai été agressé un jour et le lendemain je jouais contre Arsenal, certaines personnes semblent oublier cela et donnent l'idée que je voulais quitter City par la force".

"C'était d'un commun accord. Si Manchester City ne voulait pas, ils ne m'auraient pas laissé partir parce que j'avais un contrat. Je suis très professionnel, j'ai toujours donné mon visage pour chaque club. J'ai une personnalité difficile, oui, mais à aucun moment je n'ai manqué de respect à mes collègues ou à mes entraîneurs", a conclu Joao Cancelo. Pour rappel, l'international portugais est actuellement prêté au Bayern Munich mais reste sous contrat avec Manchester City et pourrait retourner dans le nord de l'Angleterre l'été prochain.