Manchester City s'offre le jeune prodige Kayky

Manchester City a engagé l'ailier de 17 ans Kayky du club brésilien Fluminense pour un montant estimé à environ 9 millions de livres sterling.

Kayky, la nouvelle recrue de City, dans ses œuvres🔥pic.twitter.com/r8aIAH1wP9 — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) April 23, 2021

L'adolescent devrait rester au Brésil jusqu'à la fin de la saison 2021 avant de déménager à City ou de partir en prêt.a révélé en janvier que City était sur le point de signer le très apprécié Kayky, également recherché par le champion ukrainien du Shakhtar Donetsk.

Entièrement nommé Kayky da Silva Chagas et comparé à Neymar, il n'a fait ses débuts pour l'équipe senior que cette saison, mais a été repéré par City pendant plusieurs années. Il a marqué deux buts en neuf apparitions jusqu'à présent, mais a souligné son énorme potentiel avec un superbe but en solo contre Nova Iguacu plus tôt ce mois-ci.

Kayky a été le meilleur buteur du championnat des moins de 17 ans de Brasileirao l'an dernier avec 12 buts et a également joué pour le Brésil au niveau des moins de 16 ans.

"Kayky est un joueur qui se distingue beaucoup par sa qualité technique, en particulier en un contre un, et aussi par sa qualité devant le but", a déclaré à Goal l'entraîneur U17 de Fluminense, Guilherme Torres.

«Il est également très intelligent, recherche des espaces sur le terrain et a une bonne capacité à fournir des passes décisives à ses coéquipiers."

"De plus, il a une mentalité gagnante et compétitive, ce qui est important pour un joueur de haut niveau. Sa résilience a grandi au fil de sa maturation et il apprend à faire face à l'adversité."

Kayky suivra un certain nombre de jeunes brésiliens qui ont rallié City ces dernières années, l'ancien attaquant de Palmeiras Gabriel Jesus étant le plus connu.

L'arrière latéral de 18 ans, Yan Couto, est actuellement prêté au club jumeau de Gérone après avoir rejoint Coritiba, tandis que Diego Rosa, 18 ans, est prêté au club belge de Lommel après avoir signé avec Gremio. City est également intéressé par Metinho, son coéquipier Fluminense de Kayky, bien qu'ils n'aient pas encore annoncé d'accord.