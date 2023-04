Manchester City - Sheffield : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Manchester City - Sheffield : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Pas le temps de se relâcher pour Manchester City : trois jours à peine après avoir validé leur billet pour le dernier carré de Ligue des champions face au Bayern Munich, les Citizens doivent enchaîner dans une compétition domestique pour continuer de croire à un triplé qui serait magnifique.

Mais si les hommes de Guardiola vont devoir être performants pour aller chercher la Premier League face au surprenant Arsenal de Mikel Arteta ou la Ligue des champions avec une demi-finale à venir face au Real Madrid, l'affaire ne sera pas simple non plus en coupe.

City rêve de triplé

Après avoir laissé échapper la Carabao Cup à l'ennemi juré et voisin de United, City pourrait retrouver les Red Devils en finale. Mais avant cela, il faudra se défaire de Sheffield United, relégué l'an dernier en Championship et pleinement en course pour faire son retour dans l'élite du football anglais dès cette saison.

Des Blades qui se sont donc offert une belle cerise sur le gâteau avec ce voyage jusqu'à Wembley pour y disputer cette alléchante demi-finale, et se verraient bien y revenir le 3 juin prochain, pour une finale. Mais avant de pouvoir songer à succéder à Liverpool au palmarès de la plus vieille compétition de football de la planète, il faudra réaliser l'exploit face à Erling Haaland et consorts, peu enclins à laisser des miettes à leurs adversaires sur le sol britannique.

Horaire et lieu du match Manchester City - Sheffield

Ville : Londres

Londres Stade : Wembley

Wembley Heure : 17h45 heure française

Sur quelle chaîne TV voir Manchester City - Sheffield ?

Manchester City-Sheffield United

FA Cup

Samedi 22 avril

17h45 sur Bein Sports 1

Stream : MyCanal

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Manchester City et de Sheffield

Manchester City : VVVVN

Sheffield : VVDDV

Les équipes probables

XI de départ de Manchester City : Ortega - Walker, Dias, Akanji - Rodri, Lewis - Mahrez, De Bruyne, Alvarez, Grealish - Haaland.

XI de départ de Sheffield : Foderingham - Robinson, Egan, Ahmedhodzic - Baldock, Doyle, Norwood, Berge, Bogle - Ndiaye, McBurnie.