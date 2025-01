Manchester City se fait détruire après la débâcle face au PSG

Paris Saint-Germain vs Reims

Jamie Carragher a affirmé que Manchester City avait eu de la chance de n'encaisser que quatre buts contre le Paris Saint-Germain.

La surprenante baisse de forme de Manchester City cette saison s'est poursuivie, les vainqueurs de la Ligue des champions 2022-23 s'inclinant 4-2 contre le Paris Saint-Germain malgré une avance de deux buts en début de seconde période. L'équipe de Pep Guardiola a pris l'avantage grâce aux buts de Jack Grealish et Erling Haaland avant que les Parisiens ne marquent trois buts en 23 minutes pour riposter. Goncalo Ramos a ensuite scellé une victoire mémorable dans le temps additionnel.

Manchester City a peut-être pris une avance de deux buts, mais le Paris Saint-Germain a dominé les champions en titre de Premier League sur tout le terrain en seconde période. Carragher, expert de CBS Sports et légende de Liverpool, a maintenant affirmé que l'équipe de Guardiola avait eu "de la chance" de n'encaisser que quatre buts, car elle a été "absolument intimidée" par les leaders de la Ligue 1.

Interrogé sur CBS Sports, Carragher a déclaré : "C'était comme deux matchs de football complètement différents. La première mi-temps a été un témoignage et la seconde a été l'une des meilleures mi-temps de football que nous ayons vues en phase de groupes de la Ligue des champions. Dès que le PSG a effectué les remplacements, notamment avec Dembélé, on a eu l'impression que... Thierry a mentionné avant le match que l'équipe avec laquelle Luis Enrique avait débuté était un peu étrange.

"On avait l'impression que leur meilleure équipe était en jeu à la fin, et Manchester City, comme nous le savons en Premier League et parfois dans cette phase de groupes de la Ligue des champions, ils ne peuvent pas faire face lorsque l'intensité d'un match est trop forte pour eux, le physique.

"Ils ont été complètement harcelés en deuxième mi-temps et c'était des hommes contre des garçons. Ils ont eu de la chance qu'il n'y ait eu que quatre joueurs à la fin. Ça aurait pu être pire."

Après la défaite, Manchester City occupe la 25e place du classement de la Ligue des champions et fait maintenant face à la possibilité de manquer complètement les huitièmes de finale. Ils affronteront le Club Bruges la semaine prochaine lors de la dernière journée en quête d'une victoire, car tout autre résultat les verrait éliminés de la compétition.