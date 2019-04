Manchester City sans forcer, Giroud marque pour Chelsea

Manchester City ne lâche rien avec un nouveau succès contre Cardiff et une attaque toujours flamboyante. Giroud et Hazard ont marqué pour Chelsea.

Avec 81 buts inscrits cette saison, possède la meilleure attaque de devant (72 buts). Face à des Bluebirds à la peine, on s'attendait à un festival offensif des Citizens et De Bruyne a réoondu à nos attentes d'emblée.

Au coup de sifflet initial, City compte deux points de retard sur le leader Liverpool et n'a donc pas de temps à perdre. Les Citizens l'ont bien compris et ouvrent le score dès la 6e minute. Un but tout en puissance signé Kevin De Bruyne dans un angle fermé et sur une mise en orbite côté gauche d'Aymeric Laporte.

City est lancé et bien lancé. Juste avant le repos et pour la plus grande joie de Pep Guardiola, le club des Eastlands remet ça suite à une belle combinaison collective avec tout d'abord un une deux entre De Bruyne et Marhez suivi d'un service de l'ancien Foxe pour Gabriel Jesus lequel remet de la poitrine à Sané. L'international allemand ne fait pas de façons et sa frappe fait mouche. 2-0.

Au retour des vestiaires, De Bruyne est tout proche de doubler la mise sur coup franc avec une frappe qui frôle le montant gauche. Mahrez aussi fait briller Etheridge qui ne sait plus où donner de la tête. Le portier des Bluebirds voit des ballons pleuvoir de partout.

Mais City ne parvient pas à alourdir le score et Cardiff s'en sort au final plutôt bien. Dans les autres matches de la soirée, a disposé de (3-0) assez largement avec une ouverture du score de Giroud et un but d'Hazard notamment, tandis que s'est remis de sa récente défaite contre le leader liverpuldien avec un succès primordial contre son voisin londonien de (2-0)