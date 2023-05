Manchester City - Real Madrid : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Man City - Real Madrid : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

C'est le match le plus attendu de l'année par la planète football. Tout est encore ouvert dans cette demi-finale de Ligue des champions, aux allures de finale avant l'heure, entre les deux immenses favoris de la compétition : le Real Madrid et Manchester City. Au match aller, dans une rencontre très tactique, les deux équipes se sont neutralisées grâce à des buts de Vinicius Junior pour les Merengue et de Kevin de Bruyne pour les Cityzens.

Une finale avant l'heure

C'est donc à un match relativement ouvert auquel les observateurs de football devraient assister à l'Etihad Stadium ce mercredi. Un choc au sommet entre les deux meilleures équipes d'Europe. D'un côté, Manchester City qui finit la saison en boulet de canon et va rafler une cinquième Premier League en six ans.

De l'autre, le Real Madrid dont l'objectif assumé depuis quelques semaines est de conserver son titre en Ligue des champions et qui s'est montré régnant en C1 bien loin de l'irrégularité affichée en Liga. Si Manchester City part favori au vu de la dynamique actuelle, les Cityzens vont devoir réussir à gérer la pression qu'ils ont d'enfin remporter la Ligue des champions.

Quelle superstar fera pencher la balance ?

Tous les ingrédients sont réunis pour eux cette année, mais pour cela ils vont devoir s'offrir le scalp du plus grand club d'Europe. Déjà vainqueur 14 fois de la Ligue des champions, le Real Madrid espère encore une fois surprendre son monde et prouver que la C1 est son jardin et que personne ne peut empiéter dessus.

Les stars seront très attendues lors de cette rencontre, que ce soit Erling Haaland, recruté pour permettre à Manchester City de passer un cap en Ligue des champions, Kevin De Bruyne, buteur à l'aller et maître à jouer des Cityzens depuis plusieurs années, ou de l'autre côté, Karim Benzema, Ballon d'Or en titre, ainsi que Vinicius Junior, étincelant cette saison.

Une chose est sûre, toute l'Europe, peut-être même tout le monde, aura les yeux rivés sur l'Etihad Stadium mercredi soir. Manchester City a l'occasion d'écrire l'histoire devant son public, mais le Real Madrid fera tout pour gâcher la fête.

Horaire et lieu du match Manchester City - Real Madrid

Ville : Manchester

Manchester Stade : Etihad Stadium

Etihad Stadium Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 14:00 EST / 11:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Manchester City - Real Madrid ?

Man City-Real Madrid

Ligue des champions

Mercredi 17 mai

21h00 sur Canal +, Canal + Foot et sur RMC Sport

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 19h50 sur Canal + et Canal + Foot

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Man City et du Real Madrid

Man City : VVVNV

Real Madrid : VDVNV

Les blessés et absents de Manchester City et d u Real Madrid :

Privé de Ferland Mendy, blessé, et d'Eder Militao, suspendu, au match aller, Carlo Ancelotti pourra compter sur l'ensemble de son groupe pour le déplacement à l'Etihad Stadium, bien que le latéral français, qui n'a joué qu'une mi-temps contre Getafe, soit encore trop juste pour être titulaire dans une rencontre aussi intense.

En face, Pep Guardiola risque de devoir faire sans Nathan Aké, incertain, tandis que Benjamin Mendy est toujours écarté par le club depuis presque deux ans.

Les équipes probables

XI de départ de Manchester City : Ederson – Walker, Dias, Akanji – Stones, Rodri - Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish - Haaland.

XI de départ du Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga – Kroos, Modric, Valverde - Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior.