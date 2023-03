Manchester City - RB Leipzig : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Manchester City - RB Leipzig : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Faux pas interdit pour Manchester City. A la recherche de leur première couronne européenne depuis plusieurs saisons, les hommes de Pep Guardiola ont échoué à deux marches du titre la saison dernière face à un Real Madrid habité par un esprit de victoire insatiable. Tenu en échec en Allemagne, Manchester City doit absolument l'emporter pour éviter une catastrophe.

Un fiasco à éviter

Par le passé, les Cityzens ont déjà déçu sur la scène européenne en se faisant surprendre et en étant éliminé à la surprise générale par un adversaire bien moins fort sur le papier, comme ce fut le cas en 2020 contre l'Olympique Lyonnais lors du Final 8. Depuis, Manchester City a gagné en expérience et est incontestablement l'un des grands favoris au titre.

Avec un Erling Haaland en feu depuis le début de la saison, un Kevin De Bruyne au sommet de son art et un jeu toujours autant impressionnant, Manchester City a toutes les cartes en main pour l'emporter devant son public et rejoindre les quarts de finale. Le RB Leipzig, qui a déjà disputé une demi-finale de Ligue des champions par le passé, sait à quoi s'attendre.

Leipzig prêt à déjouer les pronostics ?

Au match aller, l'équipe allemande a d'abord refusé le jeu avant de se découvrir et de mettre en danger Manchester City. Pour espérer éliminer la bande à Pep Guardiola, sans Christopher Nkunku notamment, le RB Leipzig va devoir jouer son va-tout et tout faire pour faire douter Manchester City le plus longtemps possible. Sur le papier, les chances du RB Leipzig sont faibles, pour ne pas dire très très faibles, mais tout est possible dans le football.

Horaire et lieu du match Manchester City - RB Leipzig

Ville : Manchester

Manchester Stade : Etihad Stadium

Etihad Stadium Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 21:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Manchester City - RB Leipzig ?

Manchester City-Leipzig

Ligue des champions

Mardi 14 mars

21h00 sur Canal + Foot et RMC Sport 1

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 19h50 sur Canal + Foot

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Manchester City et du RB Leipzig

Manchester City : NVVVV



RB Leipzig : VNVDV

Les blessés et absents de Manchester City et du RB Leipzig :

Pep Guardiola peut compter sur l'ensemble de ses forces pour ce huitième de finale retour face au RB Leipzig. Seul, Benjamin Mendy, suspendu par le club pour ses affaires judiciaires, depuis un an et demi, n'est pas disponible.

En face, Christopher Nkunku, Abdou Diallo, Peter Gulacsi et Xaver Schlager seront absents, ils sont tous les quatre blessés.

Les équipes probables

XI de départ de Manchester City : Ederson - Walker, Akanji, Dias, Aké - Rodri, Gündogan - Foden, De Bruyne, Grealish - Haaland.

XI de départ du RB Lepzig : Blaswich – Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum – Szoboszlai, Laimer, Haidara, Forsberg - André Silva, Werner.