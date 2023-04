Manchester City prépare une offre de prolongation pour Erling Haaland

Auteur d'une grande première saison avec Manchester City, Erling Haaland pourrait bientôt recevoir une offre de prolongation du club anglais.

Manchester City a enfin trouver ce qui lui manquait sur les dernières saisons : un attaquant prolifique. Depuis plusieurs années, les Cityzens ont été habitués à dominer leurs adversaires mais à cruellement manquer de réalisme dans la zone de vérité, comme face à Tottenham en quart de Ligue des Champions 2019 ou en 2020 face à Lyon, les empêchant d'atteindre leur objectif final, remporter la Coupe aux grandes oreilles.

Haaland en sauveur

Un problème qui s'est rapidement résolu avec l'arrivée d'Erling Haaland en provenance de Dortmund l'été dernier. Malgré les réticences de certains quant à son adaptabilité au jeu de Pep Guardiola, l'attaquant norvégien n'a pas mis longtemps à s'acclimater à son nouvel environnement. Auteur de 47 buts en 40 matches, dont récemment un face au Bayern Munich en quart en finale aller de la Ligue des Champions, le Cyborg impressionne et a même égalé le record de buts sur une saison de Premier League à 20 clubs en inscrivant son 32ème pion face à Leicester.

Des performances qui ravissent les dirigeants Cityzens, qui aimeraient même déjà prolongé le contrat d'Haaland, alors que celui-ci n'expire qu'en 2027, comme le rapporte The Athletic ce mercredi. À l'origine, il comportait une clause libératoire de 150 millions d'euros qui s'activait en 2024, mais qui a été annulée par la prolongation de Guardiola jusqu'en 2025. Et d'après le tabloïd anglais, le club mancunien aimerait proposer une nouvelle offre de contrat à son buteur afin de s'assurer de le conserver sur le long terme. Adulé par les fans, apprécié sur et en dehors des terrains par ses coéquipiers, le joueur de 22 ans ne devrait pas être trop dur à convaincre.=