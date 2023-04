Manchester City : Pep Guardiola voit du bon pour le Bayern Munich dans l'embrouille Mané-Sané

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, ne pense pas que la bagarre entre Sadio Mane et Leroy Sane puisse nuire au Bayern Munich.

Après la défaite face à Manchester City en quart de finale aller de Ligue des champions, le Bayern Munich semblait avoir touché le fond, surtout après la publication et la révélation d'une bagarre entre deux de ses joueurs, à savoir Sadio Mané et Leroy Sané. Le premier qui a frappé le second a d'ailleurs écopé d'un match de suspension et d'une amende de la part de son club.

"Les conflits peuvent souder l'équipe"

Sadio Mané sera donc du retour pour le match retour en Bavière, même si le leader de Bundesliga aura très fort à faire pour réaliser un comeback et valider son billet pour les demi-finales de la compétition. L'entraîneur de Man City a rejeté les suggestions selon lesquelles la bagarre impliquant Mane et Sane était un signe de désarroi au Bayern et pense que cela rend l'équipe de Bundesliga plus dangereuse lors du quart de finale retour de la Ligue des champions.

"Absolument, il faut parfois des conflits pour rendre l'équipe plus soudée, j'en suis convaincu. Ce n'est pas un point faible, ce sera un point fort contre nous", a déclaré Pep Guardiola aux journalistes après la victoire 3-1 de City sur Leicester. "Je connais parfaitement ce club, je peux imaginer la situation contre City, nous y jouons, les joueurs feront de leur mieux".

"Une finale dans quatre jours"

"Le Bayern Munich fera de son mieux mercredi, mais je suis assez sûr de ce qui s'est passé ici. Si c'était le contraire et que nous avions perdu 3-0 et que nous n'avions pas gagné aujourd'hui et qu'il y avait un conflit, l'équipe dirait que c'est une finale pour nous et que nous savons exactement ce que nous devons faire et que nous le ferons", a ajouté l'Espagnol.

Manchester City a dominé la majeure partie du match aller à l'Etihad Stadium, mais Guardiola a insisté sur le fait qu'il n'était pas satisfait avant le déplacement à l'Allianz Arena de Munich. "Nous avons une finale dans quatre jours et l'équipe va jouer à fond. Je connais le caractère du stade, les joueurs qu'ils ont et la mentalité allemande", a-t-il ajouté.

"Nous devons travailler beaucoup, être stables dans nos mauvais moments, et aller là-bas avec beaucoup d'agressivité pour gagner le match. Nous devons marquer un but et gagner le match. C'est ce que j'aimerais mettre dans la tête de mes joueurs. Nous allons regarder demain ou ce soir et voir combien de choses nous pouvons faire mieux et empêcher les bonnes choses qu'ils peuvent faire et essayer de gagner le match", a conclu Guardiola. Après avoir rendu visite au Bayern mercredi, City affrontera Sheffield United en demi-finale de la FA Cup à Wembley samedi.