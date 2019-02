Manchester City, Pep Guardiola : "Je suis triste et désolé de devoir mettre Riyad Mahrez sur le banc"

Transfert le plus cher de l'histoire de Manchester City, l'international algérien n'a plus été titulaire depuis fin décembre en Premier League.

Arrivé en grande pompe l'été dernier en provenance de Leicester, Riyad Mahrez a connu des débuts prometteurs avec les Citizens. Devenu la recrue la plus chère de l'histoire du club, l'international algérien n'a plus été titularisé en Premier League depuis fin décembre et le succès contre Southampton. Il faut dire que Manchester City est monté en puissance ces dernières semaines à l'image de l'ensemble de ses attaquants.

En conférence de presse, Pep Guardiola a expliqué les absences de Riyad Mahrez : "Mahrez sur le banc ? Oui, j'ai une raison. Ma raison. Je suis la raison. Je suis la raison. Il n’est pas absolument coupable ou il ne ressent aucune raison particulière à cela. Je suis triste parce qu'il s'entraîne incroyablement bien. C'est un joueur incroyablement talentueux, mais en ce moment, nous avons cinq attaquants, par exemple les derniers matchs que Leroy Sane n'a pas disputés non plus".

Mahrez aura sa chance

"Nous avons des joueurs incroyables, comme par exemple Bernardo Silva et Raheem Sterling sont au top, c'est la meilleure des raisons et c'est la seule raison pour laquelle, il n'y a pas de raison particulière, comme être contrarié ou quelque chose comme ça. C’est un gars qui nous rend heureux, mais malheureusement, je ne suis pas gentil avec lui, je ne peux pas lui donner les minutes qu’il mérite, alors je suis désolé, c’est tout ce que je peux dire", a ajouté l'Espagnol.

Pep Guardiola promet que l'Algérien aura sa chance : "Je ne suis pas juste dans le fait que s'il avait joué les minutes que les autres avaient jouées, il aurait été au plus haut niveau comme les joueurs qui jouent. Ce n'est pas facile pour un gars qui ne joue pas régulièrement d'entrer et de jouer à un niveau élevé. Il est a un niveau mais si on lui donne cinq ou six matchs d'affilée en il jouera au niveau de Sterling ou Bernardo ou les joueurs qui jouent, car en deux mois, lorsque nous avons joué quatre ou cinq matchs consécutifs, il était incroyable, exceptionnel".

"Je n'ai aucun doute sur sa qualité, il doit juste continuer à travailler, il ne doit pas trop se plaindre, aller de l'avant et se battre de plus en plus, son heure approche. Elle arrive et je suis à peu près sûr qu'il va jouer bien", a conclu l'entraîneur des Citizens. Pep Guardiola pourrait profiter du match de FA Cup contre Newport afin de relancer l'international algérien avant de lui donner un peu plus de temps de jeu en Premier League dans les semaines à venir.