Manchester City : Pep Guardiola explique la différence essentielle entre Erling Haaland et Lionel Messi

Pep Guardiola a souligné la différence essentielle entre la machine Erling Haaland et son ancien protégé Lionel Messi.

Erling Haaland n'en finit plus d'impressionner. Lorsqu'on a l'impression que le Norvégien rentre dans le rang, il sort finalement de sa boite et frappe à nouveau en marquant de nouveau. Ce samedi, Erling Haaland a encore frappé en inscrivant un doublé lors de la victoire face à Southampton en Premier League. Avec ces deux buts, le Norvégien en est désormais à 30 buts en 27 matches de Premier League.

"Haaland est toujours heureux"

Et forcément, ces performances ne laissent pas insensible les coéquipiers du Norvégien et le staff de Manchester City. Pep Guardiola a fait l'éloge de son attaquant vedette et a déclaré que Haaland est toujours heureux et satisfait de ses performances, contrairement à Lionel Messi qui reste toujours agité même s'il a marqué un doublé dans un match.

S'adressant aux journalistes après la victoire sur Southampton, Guardiola a déclaré : "Haaland est toujours heureux, toujours souriant. Lionel Messi a marqué deux buts, mais pas trois, et il était un peu triste de ne pas avoir marqué le troisième ! Erling est toujours d'une humeur incroyable. Même dans les mauvais moments du début de la saison, quand les gens disaient qu'il ne pouvait pas s'adapter, il arrivait à l'entraînement avec un grand sourire et saluait tout le monde. Il a eu un impact incroyable, et pas seulement sur le terrain".

"Il ne se plaint jamais"

"Chaque jour, lors des séances d'entraînement, dans le vestiaire. J'ai l'impression qu'il est très heureux avec nous. Il ne se plaint jamais [d'être sorti]. Il me respecte beaucoup. Après Burnley, il a été blessé et n'a pas pu jouer contre Liverpool. Il peut marquer des buts importants et gagner des matches. Il va jouer 90 minutes, mais avec ce nombre de matches tous les trois jours, vous avez une autre arme avec Julian [Alvarez], qui est toujours prêt. C'est pourquoi c'est une bonne chose pour nous", a conclu Pep Guardiola.

Erling Haaland est sensationnel depuis qu'il a rejoint les Citizens en provenance du Borussia Dortmund l'été dernier. Il a joué un rôle essentiel en Ligue des champions pour l'équipe anglaise, marquant 10 fois en seulement six apparitions. Pep Guardiola a également laissé entendre que l'attaquant était déjà au même niveau que les légendes Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

L'Espagnol a toutefois souligné que les deux légendes du football moderne ont réussi à durer dans le temps et que cela doit désormais être l'objectif d'Erling Haaland pour avoir un impact similaire sur le football. Le prochain match de l'attaquant norvégien aura lieu le 11 avril, lorsque Manchester City accueillera le Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des champions.