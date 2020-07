Manchester City - Newcastle 5-0, les Citizens retrouvent la victoire

Manchester City avait comme objectif d'assurer sa deuxième place en battant Newcastle et n'a pas fait dans le détail.

En cas de succès, les Citizens prenaient 9 points d'avance sur et assureraient leur place en Ligue des Champions la saison prochaine. De quoi sérieusement les motiver... Notamment Kevin De Bruyne, qui semble avoir franchi un nouveau palier cette saison.

Après une combinaison entre Foden et Bernardo Silva sur le flanc gauche, le milieu de City offre un service rasant à Gabriel Jesus et ce dernier trompe Dubravka pour la première fois de la partie dès la 10e minute.

Dix minutes plus tard, les Citizens s'envolent. Foden met sur orbite De Bruyne qui centre en retrait pour Mahrez dont la frappe du gauche fait mouche. 2-0, le score à la pause pour des locaux qui ont côtoyé les 75% de possession de balle lors du premier acte.

La seconde période ressemblera à s'y méprendre à la première et Ritchie marquera le but du 3-0 sur CSC à l'heure de jeu, avant que David Silva, fraîchement entré en jeu, ne réussisse un superbecoup franc plein axe à 20 mètres quelques instants plus tard. Sterling alourdira l'adition en toute fin de match.

5-0, score final. se relance donc après sa défaite à . Les Citizens sont plus que jamais dauphins de .