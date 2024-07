Manchester City met un stop à Al-Nassr

Al-Nassr aurait subi un coup dur dans sa tentative d'obtenir Ederson de Manchester City et le club saoudien chercherait une autre cible.

Selon Fabrizio Romano, les champions de Premier League ont refusé une première offre de 25 millions de livres (33 millions de dollars/30 millions d'euros) de la part d'Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, pour le gardien de but brésilien, car ils l'estiment à un prix beaucoup plus élevé, soit environ 50 millions de livres (65 millions de dollars/60 millions d'euros). Cette différence d'évaluation a conduit à une impasse dans les négociations, bien que le gardien ait déjà accepté de relever un nouveau défi en Arabie saoudite.

L'article continue ci-dessous

Après l'échec de l'offre pour Ederson, Al-Nassr se tournerait désormais vers l'Athletico Paranaense et son gardien brésilien Bento. Des discussions avec Bento seraient en cours, le club saoudien cherchant d'autres options pour renforcer son effectif. Ce changement d'objectif souligne l'urgence avec laquelle Al-Nassr aborde la situation de son gardien de but, qui doit remplacer David Ospina, sur le départ.

Selon The Sun, City se prépare à offrir à Ederson un nouveau contrat impressionnant, qui comprend un salaire hebdomadaire de 900 000 livres sterling, une prime à la signature substantielle et une augmentation de salaire globale de 75 %. Bien que cette offre ne corresponde pas aux conditions financières proposées par Al-Nassr, elle porterait les revenus d'Ederson à près d'un million de livres par mois.

À 30 ans, Ederson reste une figure centrale pour City. Les efforts déployés par le club pour lui garantir un nouveau contrat soulignent son importance dans l'équipe de Pep Guardiola. Malgré l'attrait de l'offre d'Al-Nassr, le club reste déterminé à conserver son gardien de but de premier choix, signe de son importance pour les succès futurs de l'équipe. Le gardien a déjà repris l'entraînement d'avant-saison avec le club et se prépare de la meilleure façon possible à la nouvelle campagne, Stefan Ortega restant en attente.