Manchester City - Manchester United : Les Citizens s’emparent du Community Shield (1-1, 7-6 ap.tab)

Manchester City et Manchester United s’affrontaient samedi pour le compte du Community Shield. Score final, 1-1 (7-6, ap.tab).

Comme chaque année, la saison de football en Angleterre est lancée par le Community Shield entre le vainqueur de la Premier League et celui de la FA Cup. Cette année, elle a mis aux prises Manchester City, champion d’Angleterre et Manchester United, vainqueur de la FA Cup, ce samedi. Le sort de cette première finale de la saison s’est finalement décidé aux tirs au but avec la victoire des Citizens.

Un premier acte moins rythmé

Le match a mis du temps à s’enflammer avec deux équipes qui prenaient moins de risques dans les premières minutes. Les Citizens tentaient d’accélérer mais manqueront de précision face à des Mancuniens, attentistes. Manchester City prenait même la possession et essayait de forcer la décision. Joueur le plus dangereux sur le terrain, c’est Bobb qui faisait passer la première frayeur sur le camp des Red Devils mais sa frappe ne trouvait pas le cadre (22e).

Dans la foulée, McAtee passait près d’ouvrir le score pour City mais sa tentative échouait sur le poteau d’André Onana, battu sur cette action (24e). United avait aussi du répondant même si Mainoo (29e) et Rashford (36e) manquaient, tous les deux, le cadre sur leurs tentatives. Manchester City et Manchester United rentraient aux vestiaires en étant toujours dos à dos au score.

Le trophée a choisi son camp

Au retour des vestiaires, United revenait avec plus détermination et parvenait même à ouvrir le score. Mais le but de Bruno Fernandes était invalidé pour un hors-jeu du Portugais au départ de l’action (54e). McAtee (56e) et Gvardiol (62e) prenaient aussi leurs chances mais le premier manquait le cadre alors que le second butait sur Onana. Marcus Rashford était ensuite près de délivrer les Red Devils mais sa frappe finissait sur le poteau d’Ederson (75e).

La délivrance venait finalement des pieds d’Alejandro Garnacho qui trompait Ederson d’une frappe imparable (0-1, 82e). Un but qui sonnait les Sky Blues qui parvenait à égaliser au bout du temps réglementaire grâce à Bernardo Silva qui profitait d’un centre Bobb pour ajuster Onana de la tête (1-1, 89e).

City et United allaient finalement se départager aux tirs au but. Une séance qui tournait à l’avantage des Citizens qui ont réussi 7 tirs contre 6 pour les Red Devils. Le premier trophée de la saison est pour Manchester City.