Manchester City-Lyon : Guardiola : « Il n’y aura pas de deuxième chance »

Si Manchester City est logiquement favori face à Lyon samedi, Pep Guardiola estime que le format sur un match redistribue les cartes.

Depuis la qualification acquise contre le , Pep Guardiola ne cesse de le répéter. Oui est le favori sur le papier du quart de finale contre l’Olympique Lyonnais mais les Citizens n’ont pas réussi à s’imposer lors des confrontations entre les deux équipes la saison dernière en poule (une défaite et un nul).

Le contexte est différent avec un Final 8 qui se déroule à Lisbonne et une qualification sur un match. Finalement, un tournoi qui pourrait redistribuer les cartes samedi et qui ne laisse aucun droit à l’erreur pour les Anglais. "Nous sommes parmi les favoris, nous avons éliminé les rois de la compétition (Real Madrid) mais quand vous jouez un seul match pour se qualifier, tout peut se passer", prévient l'ancien coach du Barça.

Guardiola : « Le mental prend le dessus dans ces matchs »

L’élimination de l’ face à Leipzig a sûrement dû renforcer l’Espagnol dans son analyse. Si City veut vivre sa deuxième demie finale de Ligue des Champions, il devra être à 100%. "J’aimerais vous dire ce qu’il va se passer demain mais je peux simplement dire que nous sommes préparés. Je suis fier de ce que produisent mes joueurs depuis trois semaines. Demain, nous devons montrer qui nous sommes. Je veux voir mes joueurs jouer avec leur tête et après ça, la loi du football décidera si nous méritons de passer ou non."

L’Olympique Lyonnais compte bien mettre des bâtons dans les roues de cette formidable machine qu’est Manchester City. Guardiola en est conscient et assure avoir décortiqué les deux matchs lyonnais contre la . "Nous avons vu les matches contre la Juve et d’autres matches de . Ils sont organisés, agressifs et rapides. Ils sont bons devant, il y a de la qualité dans cette équipe. C’est un quart de finale, ça ne sera pas facile."