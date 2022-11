Manchester City : Les révélations de Pep Guardiola sur son avenir

Pep Guardiola, le coach de Manchester City, a évoqué son avenir dans une déclaration en conférence de presse. «Tout est sous contrôle».

Le technicien espagnol arrive en fin de contrat au terme de l’exercice sportif en cours. Il ne cache clairement pas son envie de continuer l’aventure à la veille d’affronter Brentforf en Premier League.

Guardiola sans stresse

« Je l’ai répété plusieurs fois, je n’en parle pas, a d’abord confié l’ancien entraineur du FC Barcelone. Tout est sous contrôle, c’est parfait, la décision sera prise ensemble, avec le club, au moment voulu. »

Pep Guardiola dirige Manchester City depuis juillet 2016. Il est sans conteste l’un de meilleurs entraineurs de la planète football. Avec les Citizens, le coach de 51 ans a remporté tous les titres sur le plan national. Il n’a toutefois pas réussi à emmener les coéquipiers de Riyad Mahrez sur le toit de l’Europe.

Son avenir pose désormais question au sein du club mancunien. Les dirigeants de Manchester City arriveront-ils à le convaincre de prolonger son bail ? C’est la grande question qui se pose désormais chez les supporters mancuniens.

« J’ai le sentiment que le club et moi-même sommes heureux ensemble, a enchaine Pep Guardiola. Là, ce n’est pas le moment. Demain (samedi), la chose la plus importante est notre match face à Brentford (coup d’envoi à 13h30). Quand on aura le temps et quand on estimera que c’est le bon moment, on prendra la décision ».

Les deux parties ne devraient pas entamer de discussions durant la trêve internationale selon les informations de Manchester Evening News.

« Je veux m’amuser, il y a des moments de stress, des mauvaises périodes, on ne gagne pas tout le temps, on n’est pas toujours content mais ce qui compte c’est de bien se sentir ici », a conclu le technicien catalan devant la presse britannique.