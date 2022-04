Manchester City : les regrets de Phil Foden et Bernardo Silva

Mardi soir, en demi-finale de Ligue des Champions, Manchester City et le Real Madrid se sont livrés à un combat qui ne sera pas oublié de sitôt. Si les Anglais l'ont emporté de justesse (4-3), les hommes de Pep Guardiola ont livré un grand match, et auraient pu gagner avec un avantage plus conséquent. Malheureusement pour eux, ils ont manqué de réalisme.

Foden regrette les occasions manquées

Buteurs en seconde période, Phil Foden et Bernardo Silva ont salué le bon match livré par leur équipe, mais avaient du mal à dissimuler leur frustration après la rencontre. "Pour les fans qui ont regardé, c'était évidemment un grand match de football. Avant la rencontre, on savait parfaitement que si on donnait le ballon aux Madrilènes dans ces zones, ils allaient nous punir. C'est un point sur lequel nous devons travailler. À certains moments, ça allait d'une cage à l'autre. On a eu des occasions pour les tuer et dans un tel match il faut savoir saisir sa chance", a notamment confié Phil Foden pour BT Sport après ce match fou.

Un discours qui fait écho à celui de Bernardo Silva, qui s'attend à un match compliqué à Madrid lors du retour au Santiago Bernabeu. "Un peu frustré de ne pas avoir gagné avec une plus grande avance. Mais on a fait un très bon match, on a gagné et créé des occasions. Oui, il aurait fallu qu'on conserve mieux notre avantage", a pour sa part déclaré le Portugais.

Silva veut aller gagner à Madrid

"Mais c'est la Ligue des Champions et on connaît l'attaque du Real, avec spécialement Benzema et Vinicius qui nous font toujours beaucoup de mal. Il nous reste un match à Madrid, ce ne sera pas facile mais on devra aussi gagner là-bas", a ensuite souligné l'ancien de l'AS Monaco au micro de Canal +. En tant que spectateurs, on en redemande !