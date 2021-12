Manchester City-Leeds (7-0) : Les Citizens atomisent Leeds

On attendait beaucoup de ce Manchester City-Leeds car la saison dernière, les hommes de Bielsa l'avaient emporté 2-1 à l'Etihad. Mais il n'y a pas eu de bis repetita pour les Peacoks. Pis, les Citizens ont offert à leur public une véritable démonstration.

32 minutes de jeu, 3-0 pour City

Après seulement 32 minutes de jeu, Manchester City menait déjà 3-0 ! Dès la huitième minute de jeu, Foden profitait d'un ballon mal renvoyé par Meslier pour l'envoyer au fond des filets malgré l'intervention de Dallas.

Cinq minutes plus tard, Mahrez déposait un caviar sur la tête de Grealish pour le 2-0. Un but qui devrait faire un bien fou à l'international anglais : il n'avait plus marqué en Premier League depuis le 21 août dernier !

C'est ensuite De Bruyne, d'une frappe croisée, qui ajoutait un troisième but lors de ce premier acte.

City ajoute quatre buts après la pause

En deuxième période, Manchester City, qui n'était pas rassasié, poursuivait son outrageante domination et ajoutait quatre nouveaux buts par Mahrez (49e), De Bruyne (d'une superbe frappe lointaine, 62e), Stones (qui s'y reprenait à trois fois pour tromper Meslier, 73e) et Aké (de la tête sur corner, 78e).

Avec ce large succès, City reste bien évidemment en tête de la Premier League et compte désormais 41 points. Les Citizens mettent ainsi la pression sur ses deux poursuivants, Liverpool (37 points) et Chelsea (36 points), qui joueront respectivement contre Newcastle et Everton ce jeudi 16 décembre. En match avancé de la 17e journée, Manchester City a écrabouillé Leeds 7-0 et met la pression sur ses poursuivants, Liverpool et Chelsea.

De son côté, Leeds est 16e avec 16 points mais on retiendra surtout qu'il s'agit de la plus lourde défaite de Marcelo Bielsa en tant qu'entraîneur.