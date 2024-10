Manchester City : Le remplaçant de Guardiola dévoilé

Manchester City envisagerait de recruter Ruben Amorim, du Sporting Lisbonne, pour succéder à Pep Guardiola en 2025.

Guardiola, qui est à la tête de Manchester City depuis 2016, a contribué à offrir au club un succès sans précédent, notamment un triplé historique lors de la saison 2022-23. Mais l'avenir du manager reste incertain et l'homme lui-même a déclaré que "tout peut arriver", laissant la porte ouverte à la prolongation de son mandat ou à son départ.

Selon The Guardian, la hiérarchie du club travaille déjà en coulisses pour recruter un digne successeur et a jeté son dévolu sur Amorim, qui est déjà sur le radar des meilleurs clubs européens, dont Manchester United et Liverpool. Un facteur important dans l'intérêt de City pour Amorim est sa relation étroite avec Hugo Viana au Sporting, qui devrait rejoindre le club en tant que directeur du football après avoir pris les rênes de Txiki Begiristain. Avec Viana à la tête du recrutement, Amorim serait un choix logique pour le poste de manager, si Guardiola décidait de démissionner.

L'article continue ci-dessous

L'avenir de Guardiola pourrait être compliqué par l'ombre imminente des sanctions financières. City fait actuellement face à 115 violations présumées liées à une mauvaise conduite financière, et il existe une possibilité de sanctions sévères, y compris l'expulsion de la Premier League. L'incertitude entourant ces accusations ajoute un autre niveau de complexité à la décision de Guardiola de prolonger son contrat ou de partir à la fin de la saison 2024-25.

Cependant, si Guardiola quitte City, il n'acceptera pas le poste de sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel étant le choix de la FA pour prendre la relève.

La carrière de manager d'Amorim a été définie par son sens tactique et sa capacité à développer de jeunes talents. Son succès au Sporting Lisbonne, où il a remporté deux titres de champion du Portugal, fait de lui un candidat privilégié pour ce poste. Une nouvelle ère pourrait éventuellement se profiler à l'horizon si Amorim succède effectivement à Guardiola.