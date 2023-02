Manchester City : le prix fou auquel est évalué Erling Haaland !

Véritable phénomène depuis son arrivée à Manchester City l'été dernier, l'attaquant norvégien est l'un des joueurs les plus courtisés au monde.

Erling Haland est un diamant brut. Depuis son arrivée à Manchester City, le Norvégien a prouvé qu'il faudra compter sur lui lors de la prochaine décennie et s'impose comme l'un des prétendants au titre de meilleur joueur du monde pour les dix à quinze prochaines années. Et forcément, posséder un tel joueur dans son effectif a un prix.

"Haaland est le futur"

Rafaela Pimenta, qui a repris la direction de l'agence One de Mino Raiola après le décès du super agent l'an dernier, sait très bien comment fonctionne le football mondial. L'héritière de l'empire Raiola est au courant que le marché des transferts va continuer à être très actif dans un futur proche, mais au cours d'une interview accordée à Telefoot, elle a refroidi les ardeurs des prétendants à Erling Haaland.

"Erling Haaland vaut un milliard d'euros. Ce n'est pas une supposition, j'en suis sûr. On pourrait dire que je suis ridicule, qu'un club ne va pas payer un milliard, mais son âge, sa qualité, sa progression et sa façon de se comporter sont les raisons pour lesquelles je parle d'un milliard. L'avenir est inconnu mais il arrive. Le futur, c’est l’inconnu. Il est tellement simple, pas impressionné par le bling bling. Il mange des lasagnes avant les matchs (rires). C’est sa formule magique. Il ne se voit pas comme quelqu’un d’important", a déclaré la Brésilienne.

"Impossible de voir Verratti ailleurs qu'au PSG"

L'agent voyait l'avenir d'un autre de ses clients, Marco Verratti, beaucoup plus clairement. "Il est impossible d'imaginer Verratti ailleurs. Jamais ! Il aime tout simplement le PSG." Rafaela Pimenta a également fait le point sur la situation de Paul Pogba : "On a vraiment un rapport très spécial. Il y a de tout. On s’aime, on se dispute, on s’adore, on se manque...".

"Ce que j’ai vécu quand il a gagné la Coupe du monde en Russie… Je n’arrivais pas à dormir. (...) Sa période actuelle ? Quand tout était difficile et très noir, il disait : 'Le côté positif, c'est que ça va passer, ça ne peut pas être pire.' Il va toujours trouver la force de continuer. J'espère qu'on va bientôt le revoir, il pousse pour faire les choses au plus vite, comme il faut", a conclu la Brésilienne.

Rafaela Pimenta a également pris la défense d'un autre de ses clients qui n'est pas épargné par les critiques, à savoir Gianluigi Donnarumma : "Les critiques ? C’est l’un des meilleurs gardiens au monde. Les réactions des médias sont bipolaires par rapport à lui. ‘C’est le meilleur du monde, puis ça fait chier.’ Ça suffit. Il faut se calmer."