Manchester City : Le meilleur entre Haaland ou Messi, Aguero tranche

L'Argentin a jugé le potentiel d'Erling Haaland en le comparant à son compatriote, vainqueur de sept Ballon d'Or et détenteur de nombreux records.

Erling Haaland marche sur l'eau depuis le début de saison. Arrivé en provenance du Borussia Dortmund où il empilait les buts, le phénomène norvégien n'a pas eu besoin de période d'adaptation et plante but sur but avec Manchester City, à tel point qu'il est sur un rythme digne des plus belles années statistiques de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

"Un talent générationnel"

L'ancien international argentin a déclaré que l'attaquant de Manchester City est un talent générationnel et l'a placé dans la même catégorie que certaines des légendes du sport comme la légende brésilienne Ronaldo, Lionel Messi, Diego Maradona et Robert Lewandowski. Sergio Aguero pense que si Erling Haaland maintient cette constance, il continuera à battre des records dans les années à venir.

"Je peux penser à de nombreux attaquants dignes d'admiration. L'un de mes préférés était Ronaldo [Nazario], qui a prouvé à maintes reprises qu'il était un joueur complet et une menace devant les poteaux. Chaque époque compte généralement deux ou trois joueurs dotés d'une telle capacité - et généralement avec des styles différents. Diego [Maradona], Romario, Lewandowski, [Zlatan] Ibrahimovic, et Leo, bien sûr ! Chacun avait son propre style, mais ils étaient tous d'énormes buteurs à l'excès", a déclaré Aguero à Stake.

"La clé du succès, ce sera la régularité"

"Pour ce qui est de Haaland en particulier, il a de la puissance, des qualités athlétiques et un instinct particulier pour les buts, ce qui le rend très dangereux. Il a tout ce qu'il faut pour continuer à accumuler des statistiques incroyables, surtout au sein d'une équipe à vocation offensive comme City. Cela signifie que les occasions de marquer sont nombreuses. Il est jeune et a beaucoup de potentiel pour continuer à battre des records. La clé du succès, bien sûr, sera la régularité", a-t-il ajouté.

Haaland est dans une forme sensationnelle depuis qu'il a rejoint Manchester City cet été et a déjà marqué 20 fois en seulement 13 apparitions, toutes compétitions confondues. Il est le meilleur buteur de Premier League avec 15 buts et mène également la course au Soulier d'or de la Ligue des champions avec cinq buts. Après avoir marqué contre Southampton samedi, il est devenu le joueur le plus rapide à marquer 15 buts en première division anglaise.

Il est également entré dans l'histoire en réalisant des triplés lors de trois matchs consécutifs à domicile pour Manchester City. Haaland est devenu le joueur le plus rapide à réaliser trois triplés en Premier League, en huit matches seulement. Après avoir été mis au repos mardi contre Copenhague en Ligue des champions, Haaland sera de retour en action dimanche pour affronter Liverpool en Premier League.