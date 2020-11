Manchester City - Kyle Walker estime certaines critiques injustes

Toujours à 100% sur les terrains, Kyle Walker, le défenseur de City, ne comprend pas les critiques insistantes dont il fait régulièrement l'objet.

Titulaire en sélection anglaise et à , Kyle Walker, 30 ans, est l'un des défenseurs les plus expérimentés à son poste en . Toutefois, cela n'empêche pas le latéral droit d'essuyer des critiques récurrentes ces dernières semaines, la défense de l'équipe entraînée par Pep Guardiola montrant des signes de fébrilité.

"Ils ne connaissent pas tous les sacrifices que je réalise"

Ainsi, les critiques se font de plus en plus nombreuses sur la toile. Une situation qui n'est pas toujours juste selon Kyle Walker, auteur de l’unique but contre Sheffield United (0-1), samedi, en Premier League. "Je me sens toujours bien, toujours en forme, toujours motivé. J'ai faim de victoire avec ce club, avec cette équipe parce qu'on travaille énormément. Les gens ne voient que ce qui se passe sur le terrain. Ils ne connaissent pas tous les sacrifices que je réalise en dehors du terrain pour être sûr de rester en forme. Je mouille le maillot à tous les matchs, cela exige beaucoup de sacrifices", a d'abord expliqué le joueur des Three Lions pour à Canal+, avant d'insister.

"Je pense que mes performances sont correctes au fil des saisons. Je suis un peu déçu, enfin pas déçu... C'est un plaisir d'avoir de tels joueurs devant moi. Mais peut-être que mon travail n'est pas apprécié à sa juste valeur. Mais je suis très heureux de faire ce que je fais chaque jour, continuer de travailler et laisser mes coéquipiers briller", a ensuite ajouté Kyle Walker. Qu'il se rassure, s'il parvient à débloquer d'autres situations pour son équipe à l'avenir, nul doute que le vent pourrait tourner une énième fois.