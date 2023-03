Manchester City : Kevin De Bruyne répond aux critiques

Kevin De Bruyne admet être un "vieil homme" en termes de football, mais il a répondu à ceux qui s'interrogent sur sa forme à Manchester City.

Habituel titulaire indiscutable de Manchester City, Kevin De Bruyne rayonne toujours tout autant cette saison. Quand il est sur le terrain, il semble même au sommet de son art et son association avec Erling Haaland fait des merveilles, mais le milieu de terrain international belge a parfois été victime de maladies et de blessures cette saison, ce qui l'a amené à jouer moins de minutes qu'à l'accoutumée.

"Le niveau d'attente est différent avec moi"

Kevin De Bruyne n'a débuté que cinq des neuf derniers matches de Manchester City, ayant notamment manqué le huitième de finale aller de Ligue des champions contre Leipzig, et était de nouveau sur le banc lors de la victoire 1-0 contre Crystal Palace. Toutefois, à l'issue de ce match, il a tenu à souligner qu'il avait délivré plus de passes décisives et s'était créé plus d'occasions que n'importe qui d'autre en Premier League.

Kevin De Bruyne, deux fois élu joueur de l'année par la PFA, a déclaré qu'il était à la hauteur des attentes : "Il est évident que les gens ont un niveau différent pour moi que pour beaucoup d'autres joueurs. C'est comme ça. Les gens attendent de moi que je marque à chaque match et que je fasse des passes décisives à chaque match. Je pense que je joue plutôt bien. Il y a peut-être eu moins de passes décisives, mais je ne pense pas avoir créé moins de choses. Je ne me préoccupe pas vraiment de ce genre de choses. Je me sens bien".

"Je suis le joueur à l'origine du plus grand nombre de buts en Premier League cette saison"

"Je pense que je joue bien - peut-être pas le meilleur que j'ai jamais joué, mais c'est bien. Vous connaissez les statistiques : je suis celui qui a créé le plus de buts en championnat, j'ai fait le plus de passes décisives et je n'ai même pas joué quatre ou cinq matches. Pour moi, c'est la même chose. Je fais la même chose depuis huit ans ici et depuis 15 ans dans le football professionnel, alors je me sens bien. J'attends plus de moi que vous ne le ferez jamais. Vous savez ce que les gens vont dire à l'extérieur, mais il n'y a pas de pression. Je joue au football parce que j'aime ça, pas parce que je dois le faire, donc c'est bien", a ajouté le Belge.

De Bruyne a ajouté que l'expérience lui permettait de faire la sourde oreille à ses détracteurs : "Chaque fois que j'entre sur le terrain, j'essaie de faire ce que je fais toujours. Je n'ai pas l'impression que je dois nécessairement faire quelque chose de différent. Je suis un vieux briscard, je sais ce que c'est. Tout va bien. Il est évident que vous voulez jouer autant que possible, mais si vous ne jouez pas, vous faites de votre mieux pendant 10 minutes et c'est ce que j'ai fait, en obtenant la victoire pour l'équipe".

"Je n'ai pas besoin de faire quelque chose de différent. Les gens savent qui je suis après huit ans, ils savent ce que je fais pour l'équipe, ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire. Je ne veux pas faire des choses différentes que je ne sais pas faire sur le terrain et en dehors. Chacun a son rôle à jouer et c'est très important de conserver son rôle", a conclu le maître à jouer des Cityzens. De Bruyne a inscrit cinq buts et délivré 17 passes décisives pour City cette saison, contribuant ainsi à maintenir l'équipe de Pep Guardiola dans la course à la Premier League, à la Ligue des champions et à la FA Cup. Le Belge sera très attendu mardi soir lors du huitième de finale retour face à Leipzig, après le match nul, sans lui, à l'aller.