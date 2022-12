Manchester City : Kevin De Bruyne fracasse la Belgique

Kevin De Bruyne a fait une autocritique fracassante après l'échec de la Belgique à la Coupe du monde 2022 mais a confiance en l'avenir.

Kevin De Bruyne ne manie pas la langue de bois. Véritable artiste sur le terrain, le milieu de terrain belge est tout aussi juste dans ses passes que dans ses paroles. Même lorsque cela le concerne et qu'il faut être dur avec lui même, Kevin De Bruyne ne se défausse pas. En témoigne ses propos sur la Belgique lors de la Coupe du monde.

"La Coupe du monde n'était pas bonne"

Le milieu de terrain de Manchester City avait indiqué après le premier match des Diables Rouges, qui s'était pourtant soldé sur une victoire, que son équipe avait manqué l'occasion de gagner la Coupe du monde en 2018 et qu'elle était moins forte en 2022. Des déclarations qui ont secoué le vestiaire mais qui se sont révélées être justes puisque la Belgique n'est même pas parvenu à sortir de sa poule.

Un véritable échec pour la Belgique et pour Kevin De Bruyne qui a déçu lors de ce tournoi. La génération dorée belge a échouée, mais une nouvelle génération arrive tandis que les Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Thibaut Courtois n'ont pas encore tiré leurs révérence. Au moment d'analyser la Coupe du monde de la Belgique dans une interview accordée à Play Sports, Kevin De Bruyne a été dur mais réaliste envers les prestations des Diables Rouges.

"Deux ans que la Belgique ne joue pas bien"

"La Coupe du monde n’était tout simplement pas assez bonne. Nous devons l’accepter et espérer faire mieux la prochaine fois. Pour être honnête, nous n’avons bien joué qu’en seconde période contre la Croatie. Les autres matches n’étaient pas aussi bons. Nous devons accepter cela en tant qu’équipe", a analysé le milieu de terrain de Manchester City.

Mais les deux dernières années n’ont pas été tops. Si vous regardez, vous remarquerez que nous n’avons pas joué un bon football depuis un moment déjà et que nous n’avons pas gagné beaucoup de matches non plus. Nous cherchions à faire mieux, mais je crois que ce n’était tout simplement pas possible lors de ce tournoi".

"Dans tous les cas, c’est un nouveau départ maintenant. L’entraîneur a dit au revoir. Cela change tout. Mais reste à savoir quel coach viendra et ce que tout cela va changer. Nous ne pouvons pas juger cela en tant que joueurs. Il faudra donc attendre mars pour être fixés", a conclu le milieu de Manchester City. C'est tout ce que l'on souhaite à la Belgique de De Bruyne, Courtois et Lukaku qui seront revanchards.

Kevin De Bruyne s'attendait à cet échec au vu des récentes performances de la Belgique : "