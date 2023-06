Manchester City - Inter Milan : Diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, l’heure du coup d’envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Une finale inédite entre Manchester City et l'Inter Milan

Ce samedi, Manchester City et l'Inter Milan s'affronteront à l'occasion de la 68è finale de Ligue des Champions. Il s'agira d'une finale inédite entre les Cityzens, finalistes en 2021, et les Nerazzuri, vainqueurs de la compétition à trois reprises (1964, 1965 et 2010). Mais malgré leur expérience moindre à ce niveau, les hommes de Pep Guardiola sont considérés par beaucoup comme les grands favoris de cette rencontre, notamment en raison de leurs démonstrations face au Bayern Munich en quart de finale et au Real Madrid en demi-finale.

Avec une seule défaite sur les 27 derniers matches (concédée à Brentford avec une équipe B alors que le titre était déjà acquis), les Skyblues ont l'occasion de réaliser un triplé historique et de s'affirmer comme la meilleure équipe cette saison. De leur côté, les hommes de Simone Inzaghi réalisent également une très bonne saison. 3è de Série A et vainqueurs de la Coupe d'Italie, ils peuvent remporter un cinquième trophée en deux ans et confirmer un peu plus leur retour au premier plan.

Date, horaire et lieu de Manchester City - Inter Milan

Date : Samedi 10 juin 2023

Ville : Istanbul

Stade : Atatürk Olimpiyat

Heure du coup d'envoi : 21 heures

Compétition : Finale de Ligue des Champions

Arbitre de la rencontre : Szymon Marciniak

Sur quelle chaîne voir le match Manchester City - Inter Milan

La finale entre Manchester City et l'Inter Milan sera diffusée sur Canal+ France.

Le streaming pour voir le match Manchester City - Inter Milan

Le match entre Manchester City et l'Inter Milan sera disponible en streaming sur l'application My Canal.

Les compositions probables de Manchester City - Inter Milan

Aucune absence n'est à signaler du côté de Manchester City qui, sauf folie de Pep Guardiola, devrait aligner son traditionnel 3-2-4-1 si efficace depuis plusieurs mois. Le meilleur passeur de la compétition Kevin De Bruyne sera évidemment à la baguette en soutien du meilleur buteur Erling Haaland, qui disputera sa première finale de Ligue des Champions, avec Ilkay Gündogan à ses côtés, l'Allemand pourrait d'ailleurs disputer son dernier match avec City. Sur les côtés, Bernardo Silva et Jack grealish devraient une nouvelle fois débuter. Derrière, John Stones et Rodri devrait faire le lien entre l'attaque et la défense, où le trio Walker-Dias-Akanji devrait être reconduit. Ederson retrouvera sa place cédée à Ortega en finale de FA Cup.

Du côté de l'Inter, pas d'absent non plus bien que Milan Skriniar ne devrait pas débuter dans le onze de départ, lui qui revient seulement de blessure. Simone Inzaghi devrait aligner son 3-5-2 dans lequel se mélangent expérience et jeunesse. En attaque, l'inévitable Lautaro Martinez devrait être aligné à Edin Dzeko, il pourrait rejoindre le cercle très fermé des joueurs ayant remporté la Coupe du monde et la Ligue des Champions la même saison. Au milieu, Hakan Calhanoglu et Hnrikh Mkhitaryan devraient épauler Nicolo Barella, tandis que les côtés seront alimentés par Federico Dimarco et Denzel Dumfries. Derrière, André Onana s'appuiera sur sa défense à trois composée de Bastoni, Acerbi et Darmian.