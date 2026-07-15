Manchester City intègre une star sénégalaise dans sa présélection

Selon les dernières informations, Manchester City s'est officiellement invité dans la course au recrutement d'Ibrahima M'Baye. Âgé de 18 ans, l'attaquant sénégalais appartient actuellement au Paris Saint-Germain et suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs européens durant ce mercato estival.

Âgé de 18 ans, l’attaquant est considéré comme l’un des plus grands talents du football européen et figure parmi les meilleurs éléments de la génération 2008, après s’être illustré sous les couleurs du Paris Saint-Germain et de la sélection sénégalaise.

Des rumeurs précédentes évoquaient déjà un départ vers la Premier League, Tottenham et Aston Villa étant sur les rangs, d’autant que l’attaquant songerait à un nouveau challenge loin du club de la capitale.

L’intérêt ne se limite pas aux clubs anglais : selon certaines sources, les formations allemandes de Leipzig et du Borussia Dortmund suivent aussi de près l’international sénégalais, forts de leur réputation en matière de développement des jeunes talents et de leur capacité à leur offrir des occasions de briller.

Mbaye a disputé 42 matchs sous le maillot du Paris Saint-Germain toutes compétitions confondues, inscrivant 4 buts et délivrant 4 passes décisives, ce qui consolide son statut d’ailier émergent parmi les plus prometteurs du continent.

Selon le site français « Foot Mercato », Manchester City a inscrit le nom de M'Baye sur sa short-list estivale, alors que le club s'apprête à réorganiser son attaque.

Cet intérêt des Citizens s’inscrit dans le cadre du départ de Bernardo Silva vers le Real Madrid et des rumeurs persistantes autour d’un possible départ de Savinho lors du mercato estival.

Bien que M’Baye n’ait pas été titulaire avec le Sénégal lors de la Coupe du monde 2026, il a tiré parti des 160 minutes disputées en quatre matchs pour livrer des performances remarquées.

Son action référence reste son dribble sur Théo Hernández et sa frappe puissante face à la France, illustrant son immense potentiel malgré la défaite 3-1 des Lions.

Selon Foot Mercato, le Paris Saint-Germain n’opposerait pas de veto à un départ cet été, à condition de recevoir une offre à la hauteur de l’intérêt grandissant de clubs anglais et allemands.