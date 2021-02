Manchester City, Gundogan se confie sur sa belle forme

Ilkay Gundogan traverse actuellement l'une des meilleures périodes de sa carrière. Il a cherché une explication à cet état de grâce.

Ilkay Gundogan a marqué neuf buts pour Manchester City en 2021, dont quatre lors de ses deux dernières apparitions. Une rentabilité qui valide l'idée de Pep Guardiola de le faire jouer dans un rôle plus avancé sur le terrain.

L'international allemand connaît la campagne la plus productive de sa carrière en terme d'efficacité devant les buts adverses, avec déjà treize réalisations à son actif. Il n'a jamais été ce type de joueur, vu que son domaine c'était surtout les passes décisives en tant que meneur de jeu créatif, mais Pep Guardiola a trouvé une responsabilité nouvelle pour le joueur de 30 ans et à laquelle ce dernier semble s'être parfaitement adaptée.

"J'essaie juste d'aider mon équipe"

Essayant d'expliquer son éclosion dans ce registre bien spécifique, Gundogan a déclaré à CityTV: «Je ne sais pas vraiment ce qui a fait la différence, j'ai juste l'impression de jouer un rôle plus offensif. Peut-être que mon désir d'arriver dans les bons espaces a augmenté par rapport aux autres saisons, mais je joue aussi ce rôle offensif maintenant. J'essaie juste d'aider mon équipe autant que possible, mais pas seulement offensivement aussi défensivement, j'essaie d'être là, j'essaie de gagner des duels, j'essaie de bloquer les tirs, être là où il le faut.»

Avant cette saison, Gundogan avait marqué 22 buts en quatre saisons à City. Il a dépassé le nombre à deux chiffres en 2020-2021, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. En 2017-18 et 2018-19, le brillant milieu allemand n'a trouvé le chemin des filets adverses qu'à six reprises dans toutes les compétitions. Il n'avait jamais amélioré ce total lors de ses séjours à Nuremberg et au Borussia Dortmund.

Gundogan a été le joueur le plus en vue en Europe au cours des dernières semaines, et rares sont ceux qui ont réussi à égaler le rendement qu'il affiche à Manchester.

Guardiola a eu peur de la blessure contractée par son homme en forme lors du succès de City sur Tottenham, quand Gundogan était contraint de quitter le terrain après avoir mis un doublé. Ce dernier a dû rater le match de milieu de semaine contre Everton par précaution, mais il devrait revenir dans le groupe pour le déplacement à Arsenal dimanche. Il se peut qu’une visite à l’Emirates Stadium vienne trop tôt pour qu’il figure dans le onze de départ des Bleus, mais il pourrait être impliqué à un moment ou un autre lors de cette rencontre face aux Gunners.