Manchester City, Gündogan positif au Covid-19

Pep Guardiola devra faire sans trois joueurs clés pour le premier match de la saison face à Wolverhampton.

Ilkay Gundogan est devenu le troisième joueur de à être testé positif pour Covid-19 avant le premier match de contre les Wolves. Pour rappel, il y a un peu plus d'une semaine, Aymeric Laporte et Riyad Mahrez avaient été testés positifs au Covid-19, et rapidement isolés du reste du groupe pour éviter toute contagion dans l'effectif de Pep Guardiola.

Le technicien espagnol perd donc un joueur supplémentaire pour le premier match de Premier League des Citizens. Le milieu de terrain allemand sera donc forfait pour le match de lundi à Molineux après avoir contracté le Coronavirus et suivra désormais des protocoles de quarantaine pour contenir toute propagation potentielle de la maladie chez les pensionnaires de l'Etihad Stadium.

L'entraîneur espagnol a révélé lors de sa conférence de presse d'avant-match que Mahrez serait disponible pour le voyage aux Wolves après une période d'isolement de 10 jours, mais Laporte sera laissé de côté en compagnie de Gündogan, le Français vient de reprendre l'entraînement complet. City a livré une mise à jour sur l'état de Gundgoan via son site officiel, qui se lit comme suit.

"Le Manchester City FC peut confirmer qu'Ilkay Gundogan a été testé positif au COVID-19. Ilkay observe maintenant une période d'auto-isolement de 10 jours conformément au protocole de la Premier League et du gouvernement britannique sur la quarantaine. Tout le monde au Club souhaite à Ilkay un prompt rétablissement", a indiqué le club anglais dans son communiqué.

Guardiola sera également privé de sa star en attaque, Sergio Aguero lorsque son équipe ouvrira sa saison, l'Argentin se remettant toujours d'une intervention chirurgicale sur une blessure au genou subie lors d'un affrontement avec en juin. L'international anglais Phil Foden, qui a été renvoyé de sa sélection avec l'attaquant de Mason Greenwood après avoir enfreint les règles de distanciation sociale en invitant des femmes dans sa chambre d'hôtel en , pourrait être de nouveau titulaire.

Guardiola a pris la défense du jeune milieu de terrain lorsqu'il a été interrogé sur son manquement à la discipline : "Il sait qu'il a commis une erreur et c'est tout. Je suis presque sûr que Phil va faire une bonne saison. Il sait qu'il a fait une erreur. Arrêtez de donner trop de conseils aux autres". Sinon, le manager des Sky Blues pourra compter sur ses deux recrues, Nathan Ake et Ferran Torres, tous deux prêts à faire leurs débuts en match officiel à Molineux.