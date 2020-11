Manchester City, Guardiola : "Un nul équitable"

Pep Guardiola, le coach de Manchester City, pense que le nul enregistré contre Liverpool est logique.

Manchester City a manqué de l’emporter ce dimanche à domicile face à Liverpool (1-1). Les Eastlands restent à cinq points de leurs rivaux pour le titre avec ce résultat, mais pour leur entraineur il n’y avait pas lieu de dramatiser au coup de sifflet final. Le nul était malgré tout bon à prendre vu la physionomie de la partie.

« Cela a été un match serré. Ils ont bien commencé, nous avons concédé un but et un penalty comme contre Leicester. En deuxième période, nous avons eu des occasions plus nettes mais le match nul est équitable », a indiqué le technicien catalan.

« On s’est rendu la tâche difficile »

Le manager des Sky Blues était content de la prestation des siens, mais il a quand même regretté les occasions non converties, dont le pénalty raté de Kevin De Bruyne. « Nous avons marqué un beau but mais malheureusement, nous avons raté un penalty. Contre un adversaire du calibre de , si vous ratez un penalty, vous vous rendez la tâche plus difficile. Contre un concurrent comme Liverpool, vous devez essayer de gagner mais vous ne pouvez pas vous permettre de perdre », a-t-il confié.

Enfin, Guardiola a mis en avant la capacité qu’a eue son équipe à bien résister aux assauts des Reds : « Ce n'est pas facile de défendre contre Liverpool. Normalement, ils jouent avec 3 attaquants, maintenant ils en mettent 4. Ce n'est pas facile de jouer entre les lignes. Mais nous avons fait en sorte de nous adapter pour pouvoir jouer un peu plus haut. »