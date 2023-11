Manchester City : Guardiola se lâche sur son avenir

Présent en conférence de presse avant l’affrontement entre Manchester City et Liverpool, Pep Guardiola s’est exprimé sur son avenir.

Manchester City défie Liverpool ce samedi pour le choc au sommet de la 13e journée de Premier League. A quelques heures de la rencontre entre les deux équipes, l’entraineur citizen, Pep Guardiola, s’est lâché sur son avenir en conférence de presse. Le technicien catalan a sorti une bombe sur la suite de son avenir à Manchester City.

Pep Guardiola attend le verdict de la PL

Manchester City est sous le coup d’une grosse sanction en Premier League. Le club serait sur la « menace d’une déduction de 30 points ou d’une relégation automatique ». Les Citizens sont suspectés d’au moins 115 infractions au fair-play financier, en neuf saisons. Face à une telle menace, l’avenir de Pep Guardiola, récent vainqueur de la première Ligue des Champions du club, s’écrit en pointillés. Toutefois, l’ancien coach du Barça préfère attendre le verdict de la Premier League. « C'est une bonne question. Je répondrai lorsqu'il y aura un verdict. Vous posez la question comme si nous avions été punis. Pour l'instant, nous sommes innocents. Je sais que les gens le veulent. Je le sais, je le sens. J'attendrai. Attendez de voir ce qui se passe et, une fois la sentence prononcée, nous viendrons ici pour l'expliquer », déclare Pep Guardiola.

Guardiola rassure les fans

Par ailleurs, Pep Guardiola ne lie pas son avenir à une présence du club en Premier League ou à une éventuelle relégation. Selon l’Espagnol, une sanction administrative l’obligerait plus à rester à Manchester City que si le club restait en Premier League. « Mais mon avenir ici ne dépend pas de ma présence ici [en Premier League] ou en League One (la D3 anglaise, ndlr). Il y a plus de chances que je reste si nous sommes en League One que si nous sommes en Ligue des champions », ajoute Guardiola.