Manchester City : Guardiola revient sur l'incident Grealish

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que ses joueurs étaient "parfaits" et a balayé d'un revers de main une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrant certains de ses joueurs en pleine soirée.

Une vidéo partagée sur les médias sociaux montrait Kyle Walker, Jack Grealish et Riyad Mahrez sortant dans le centre de Manchester dimanche soir.

Mais Guardiola a rejeté toute suggestion selon laquelle ils ne s'étaient pas bien comportés et a déclaré que sa seule plainte était qu'il n'avait pas été invité.

Que dit-on de l'incident présumé de Grealish ?

Le Daily Mail rapporte que Grealish est accusé d'être trop ivre dans un clip vidéo, qui montre le milieu de terrain qui aurait été refoulé à l'entrée d'un bar.

Cette allégation a été démentie par le club, qui affirme que les joueurs ont pris la décision de sortir en compagnie de membres du staff.

Aucun couvre-feu n'a été enfreint, l'équipe ayant bénéficié de deux jours de repos, et les trois joueurs étaient de retour à l'entraînement mardi, avant le choc de Premier League contre Brentford.

Quelle a été la réaction de Guardiola ?

"Je suis tellement énervé parce qu'ils ne m'ont pas invité", a plaisanté Guardiola lorsqu'il a été interrogé sur la vidéo avant le choc de City contre Brentford mercredi soir. "Je n'aime pas ça (ne pas être invité) - j'espère que la prochaine fois ils pourront m'inviter à dîner.

"La vidéo ne montrait pas exactement ce qui s'est passé. Un dîner ensemble, sobre, avec leurs amis et le staff.

"Les joueurs sont conscients du risque qu'ils courent lorsqu'ils sortent à cause des réseaux sociaux, mais tous - Riyad, Kyle, Jack - ont été parfaits. Mais ils recevront une amende parce qu'ils ne m'ont pas invité."

Comment Grealish s'est-il comporté avec Man City ?

Grealish et Phil Foden ont été relégués sur le banc en décembre après une sortie nocturne, mais le premier ne devrait pas subir de sanction pour les événements du week-end.

L'international anglais a été régulier depuis son arrivée sans pour autant égaler les performances qui ont convaincu City de battre le record du transfert le plus élevé du football anglais l'été dernier.

Mais le joueur de 26 ans est un titulaire régulier et a marqué trois buts et délivré trois passes décisives lors de ses 24 apparitions cette saison, ce qui a permis à City de prendre la tête de la Premier League et de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.