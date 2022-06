Manchester City : Guardiola perd son bras droit Lillo

Pep Guardiola, l’entraineur de Manchester City, devra faire sans son fameux second Juan Lillo à partir de cet été.

Juanma Lillo, l'entraîneur adjoint de Pep Guardiola, a quitté Manchester City pour devenir l'entraîneur principal du club qatari Al-Sadd Sports Club.

L'entraîneur espagnol a joué un rôle important depuis son arrivée au club en juin 2020 et a aidé City à remporter deux titres de Premier League et à atteindre la finale de la Ligue des champions.

Bien qu'il s'agisse d'une grande perte pour son staff technique, Guardiola n'a jamais été du genre à faire obstacle à ses assistants lorsque de bonnes opportunités se présentaient à eux. Cela s’était déjà vu avec ses prédecesseurs. Mikel Arteta étant parti pour prendre la direction d'Arsenal et Domenec Torrent ayant rejoint le New York City FC.

Guardiola a pu profiter de la vaste expérience de Lillo après une carrière d'entraîneur de 40 ans qui l'a également mené dans des clubs en Espagne, au Mexique et en Chine. "Sa connaissance du jeu est ahurissante. Il voit des choses que peu de gens dans le monde, moi y compris, sont capables de voir", a déclaré Guardiola à propos de Lillo en 2021. Il était également populaire auprès des joueurs, en particulier ceux de langue espagnole et portugaise, car il parlait peu l'anglais.

Qui remplacera Lillo à Manchester City ?

Guardiola dispose toujours d'une équipe d'entraîneurs de confiance, dont l'ancien entraîneur de Liverpool Rodolfo Borrell, qui a déjà travaillé comme son numéro deux. Il est également conforté par le maintien de Carlos Vicens, qui a décidé de rester alors qu'il avait accepté de prendre la direction du club néerlandais d'Heracles Almelo.

L'article continue ci-dessous

Le départ d'Arteta pour Arsenal en 2019 est intervenu à la mi-saison, et Guardiola a maintenant au moins l'été pour trouver un remplaçant adéquat pour Lillo cette fois-ci. L’Italien Enzo Maresca est pressenti pour hériter de cette mission.

Concernant Lillo, il n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude en partant. Envers Guardiola et le club. "Mon passage à Manchester City a été l'une des périodes les plus agréables de ma carrière", a-t-il déclaré après avoir confirmé son départ. "Travailler aux côtés de Pep, de son équipe d'encadrement et de ce groupe de joueurs a été un plaisir et j'espère avoir contribué dans une petite mesure au fantastique succès que nous avons connu sur le terrain. Je souhaite le meilleur au club et j'espère qu'ils pourront réaliser toutes leurs ambitions à l'avenir."