Manchester City - Guardiola défend Aguero après son geste sur une arbitre assistante

L'attaquant argentin a créé la polémique en touchant une arbitre assistante lors du succès des Citizens contre Arsenal à l'Etihad (1-0).

Pep Guardiola a défendu Sergio Agüero après que l'attaquant ait été critiqué pour avoir touché l'arbitre assistante Sian Massey-Ellis lors de la victoire de samedi contre .

Agüero s'est retrouvé au centre de la controverse juste avant la mi-temps, après s'être offusqué que Massey-Ellis ait signalé une touche pour Arsenal, alors que l'attaquant pensait que le ballon aurait dû être pour City.

L'attaquant l'a saisie par l'épaule près de son cou, avant que son bras ne lui frôle le dos. Massey-Ellis a réagi en éloignant le bras d'Agüero. L'incident a provoqué de nombreuses et vives réactions, beaucoup pensant que l'ancien attaquant avait touché Massey-Ellis de manière inappropriée.

Après le match, que City a remporté 1-0 grâce à un but de Raheem Sterling, Guardiola a tenté de détourner l'attention de l'incident. "Sergio est la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. Cherchez les problèmes dans d'autres situations, pas dans celle-ci", a déclaré le manager de Man City aux journalistes.

Guardiola a également parlé de l'importance de la victoire de City, qui est survenue après un début de saison difficile. La victoire de samedi n'était que la deuxième en quatre matches de , les champions 2018-19 ayant également enregistré un match nul 1-1 contre Leeds et une défaite 5-2 contre .

"C'était un match serré, comme nous l'avions prévu. C'était une importante victoire pour les têtes, pour les problèmes que nous avons", a déclaré Guardiola à Sky Sports.

"Dans le match contre Leeds, Ederson a réalisé des arrêts exceptionnels et encore aujourd'hui. Ce que nous avons fait aujourd'hui, sans le ballon, en défendant ensemble. Je pense que Nathan [Ake] et Ruben [Dias] ont été incroyables, et Kyle [Walker] en tant que défenseur central.

"Nous n'avons pas pu nous entraîner une seule fois sur la montée en puissance [avec ce trio arrière]. Nous avons besoin de plus de temps pour grandir en tant qu'équipe, mais c'est bon. Je pense que ce match va nous aider à faire un pas en avant."

Le résultat a été la 500ème victoire de Guardiola dans sa carrière d'entraîneur, en comptant son passage à la tête du Barça B.