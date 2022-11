Manchester City-Fulham (2-1) : Haaland sauve les Citizens et égale des records de Suarez et Negredo

Grâce à Erling Haaland, Manchester City a battu Fulham d'une courte tête lors de la 15e journée de la Premier League.

Manchester City s'est fait peur face à Fulham

Manchester City a vécu un samedi compliqué face à Fulham. Largement favorite, l'équipe mancunienne a d'abord fait respecter la logique en ouvrant rapidement le score par Julian Alvarez (16e).

Mais les hommes de Pep Guardiola ont concédé bêtement un penalty par Cancelo qui était expulsé (26e). Pereira a transformé la sentence remettant les deux équipes à égalité.

A l'heure de jeu, Guardiola a lancé Haaland dans le but d'inverser le cours du match. Et le Norvégien, qui avait manqué les deux derniers matches de son équipe en raison d'une contusion au pied, a montré qu'il était toujours aussi redoutable et efficace.

Après un but refusé pour un millimètre par la VAR (74e), l'attaquant a égalisé sur un penalty (très mal tiré pourtant) au bout du temps additionnel (90+5e). Ivre de joie, il a enlevé son maillot et écopé d'un carton jaune.

La réaction d'Erling Haaland après le match

« Ça fait plaisir de revenir, c'est fantastique. Le penalty ? C'est un des moments les plus nerveux de ma vie. Je n'ai pas très bien tiré mon penalty mais c'est un super sentiment de marquer. J'ai été blessé une semaine et ça fait plaisir d'être de retour. Mon pied va bien », a déclaré Haaland.

Sur son but refusé : « C'est la vie, j'étais hors-jeu. C'était une bonne décision. Je n'ai rien d'autre à dire. »

Les statistiques folles d'Erling Haaland : Suarez et Negredo égalés

En offrant la victoire à son équipe, Erling Haaland a inscrit son 18e but en seulement 12 matches. C'est bien évidemment un record à ce stade de la compétition.

Comme si cela ne suffisait pas, Erling Haaland a inscrit 16 buts lors de ses 10 dernières apparitions en Premier League. Avec cette série, il égale le record de buts réalisé par Luis Saurez avec Liverpool lors de la saison 2013-2014 pour un joueur ayant marqué le plus de fois en 10 matches.

Enfin, en scorant six fois de suite à l'Etihad Stadium, Haaland égale la meilleure série de buts à domicile en Premier League pour un joueur de Manchester City. Il fait aussi que l'Espagnol Alvaro Negredo en 2013. Le record de Negredo pourrait être battu lors du prochain match des Citizens à domicile. Ce sera dès le 12 novembre contre Brentford.