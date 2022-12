Manchester City - Everton : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur City-Everton.

Pas de temps à perdre pour Manchester City, lancé à la poursuite d'Arsenal dans la course à un nouveau titre de Premier League. Portés par un Haaland toujours aussi incroyable devant le but et un De Bruyne en forme, les Skyblues ont dominé Leeds pour leur retour aux affaires, et comptent bien faire de même face aux Toffes.

Battus à Goodison Park par Wolverhampton lundi soir, les hommes de Frank Lampard sont dans le dur et ont grandement besoin de points dans la course au maintien.

Date, horaire et lieu de City-Everton

Date : samedi 31 décembre 2022

Ville : Manchester (Royaume-Uni)

Stade : Etihad

Heure du coup d'envoi : 16h heure française

Compétition : 18e journée de la Premier League

Arbitre de la rencontre : Andrew Madley

Sur quelle chaîne voir le match City-Everton ?

En France, la rencontre entre les Wolves et Manchester United sera diffusée sur C+Foot.

Le streaming pour voir le match City-Everton

En France, il sera de possible de voir le match Wolves-United en Streaming sur l'application MyCanal.

Les compositions probables de City-Everton

L'équipe probable de Manchester City : Ederson; Lewis, Stones, Laporte, Ake; Gundogan, Rodri, Bernardo; Foden, Haaland, Grealish.

L'équipe probable d'Everton : Pickford; Patterson, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Iwobi, Gueye, Onana; Gordon, Maupay, McNeil.