Manchester City et plusieurs clubs européens s'arrachent Gabri Veiga, nouveau crack espagnol

Manchester City s'est rajouté à la liste des prétendants de Gabri Veiga, jeune milieu offensif espagnol.

Gabri Veiga. Voilà un nom qui risque de revenir régulièrement lors du prochain mercato estival. Auteur de 9 buts et 3 passes décisives en 25 matches de Liga, le milieu du Celta Vigo (20 ans) réalise une très belle saison et a déjà plusieurs grands clubs européens à ses pieds. C'est notamment le cas de Manchester United, le FC Barcelone ou même le Real Madrid, qui s'imagine déjà en faire un nouveau symbole du club et surtout un successeur de Luka Modric et Toni Kroos, qui approchent de la fin de leur carrière.

Manchester City entre dans la danse

Mais la concurrence sera rude dans ce dossier, et les dirigeants du Celta doivent déjà se frotter les mains en imaginant les enchères montant à mesure que les prétendants s'ajoutent au dossier. Et comme un milieu de terrain espagnol talentueux ne pouvait pas échapper à Pep Guardiola, il faudra également compter sur Manchester City. Ce mercredi, le Daily Mail affirme en effet que les Skyblues sont aussi intéressés par l'international u21 afin d'anticiper d'éventuels départs au milieu comme Ilkay Gundogan ou Bernardo Silva.

Sous contrat jusqu'en 2026 avec Vigo, Veiga pourrait faire l'objet d'un transfert estimé entre 30 et 40 millions d'euros, prix qui risque de monter si les clubs continuent à manifester leur intérêt pour le jeune milieu de terrain.