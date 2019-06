Manchester City et la Juventus en discussions pour Cancelo

Les champions d'Angleterre s'apprêtent à vendre Danilo pour faire une place à l'arrière droit portugais de la Juventus.

Goal est en mesure d'affirmer que est actuellement en pourparlers avec la au sujet d’un transfert de João Cancelo pour un montant de 50 millions d’euros. Des sources proches des deux clubs ont confirmé les pourparlers et même l'imminence d'un accord alors que City se prépe à vendre l'international brésilien Danilo.

La Juve a déjà commencé à chercher des remplaçants pour Cancelo et a identifié Kieran Trippier de et Elseid Hysaj de Napoli comme les solutions de rechange possibles. Danilo lui-même pourrait également être une option pour les Bianconeri. Ils l'avaient d'ailleurs déjà ciblé en 2017. Mais, à l'heure actuelle, les deux clubs discutent uniquement du cas de Cancelo et aucun échange n'est envisagé.

Cela fait plusieurs mois que City compte se séparer de Danilo et les dirigeants anglais ont étudié le marché pour trouver des remplaçants de qualité. L'arrière droit du , Aaron Wan-Bissaka, fait également partie des cibles des champions de la , bien qu'ils soient confrontés à une concurrence féroce de , qui souhaite également signer le joueur de 21 ans.

L'arrière latéral portugais Cancelo est ouvert à un transfert mais la Juve n'a pas encore accepté sa vente, car les Piémontais veulent plus de 50 millions d'euros pour ses services. City conçoit que le prix en question soit raisonnable, mais il tarde à s'aligner sur cette somme.

Cancelo, 25 ans, pourrait bien devenir la première recrue de l'été chez les Eastlands, même si un autre dossier apparait brûlant, en l'occurrence celui du milieu de terrain de l'Atletico Madrid, Rodri. Ce dernier pourrait rejoindre City, moyennant une indemnité de transfert de 70 M€. L’international espagnol a des doutes sur la pertinence de ce choix et il a demandé à ses décideurs espagnols "un peu de temps" pour décider de sa prochaine destination.

City n’a pas perdu l’espoir de signer le joueur de 22 ans, mais a identifié une alternative au cas où il déciderait de ne pas rallier l'Etihad. Marcos Llorente et Tanguy Ndombele sont ciblés, mais selon nos informations il y a peu de chances pour qu'ils soient enrôlés.

City s’intéresse également à Harry Maguire de , mais le club des Midlands demande au moins 70M€ pour son défenseur (hors bonus). Cela ferait de lui le défenseur le plus cher de l'histoire et City hésite à payer une telle somme.

Les priorités des Blues en matière de transfert sont un milieu de terrain défensif et un défenseur central, avec Rodri et Maguire au premier rang des cibles. Un nouvel arrière droit et un nouvel attaquant pourraient aussi être recrutés, mais uniquement si des joueurs de l'effectif venaient à partir.