Manchester City : Erling Haaland n'est pas rassasié, Pep Guardiola lui rend hommage

L'attaquant de Manchester City est entré dans l'histoire contre West Ham mais pense déjà au prochain match de son équipe contre Leeds United.

Mercredi, Erling Haaland a établi un nouveau record de buts marqués en une saison de Premier League en inscrivant son 35e but dans l'élite anglaise. Haaland en est désormais à 51 pour la saison, toutes compétitions confondues, ce qui rapproche le record de Dixie Dean (63), mais l'international norvégien refuse de s'enflammer et se concentre simplement sur le prochain match de son équipe.

"Je vais jouer à des jeux vidéo, manger et dormir"

"Je ne pense pas à ça [battre le record de Dixie Dean] maintenant. Je vais dormir après ce match, me réveiller demain et essayer de prendre trois points contre Leeds", a-t-il déclaré à Sky Sports. "Ce ne sera pas facile avec un nouveau manager. Je ne peux pas continuer à penser à ces records ou ma tête deviendrait folle. Je vais rentrer chez moi, jouer à des jeux vidéo, manger et dormir. Demain, je dois penser à Leeds".

Après le match, les joueurs de Pep Guardiola ont offert à Erling Haaland une haie d'honneur pour célébrer son dernier exploit, et l'entraîneur de Manchester City n'a pas manqué de couvrir son attaquant d'éloges. "C'est incroyable. Il n’a que 22 ans et il lui reste encore cinq matches à jouer", a expliqué l'Espagnol en conférence de presse.

"Haaland aurait pu marquer plus"

"Combien de fois ai-je fait le changement après un triplé en 60 minutes, peut-être aurait-il marqué plus. Mais peut-être qu’il se serait blessé. Il est exceptionnel. Félicitations à lui. Nous nous attendions à ce qu’il marque des buts, mais battre les records de Cole et de Shearer ? Je suis presque sûr que ce qu’il veut, c’est gagner la Premier League. Nous avons un match en moins, mais nous n’avons qu’un point d’avance. Nous devons continuer et bien récupérer", a ajouté Pep Guardiola.

Le dernier but d'Erling Haaland a permis à son équipe de reprendre la tête du classement de Premier League, alors que les espoirs de triplé de Manchester City sont toujours bien présents. L'attaquant norvégien a toutefois précisé qu'il échangerait volontiers tous ses buts contre trois trophées.

"Oui, oui. C'est la chose la plus importante le triplé", a-t-il ajouté. "Tout le monde sait que c'est possible, mais nous ne pouvons pas penser à la finale de la FA Cup maintenant. Nous ne devons penser qu'à Leeds. Chacun des neuf derniers matches est une finale de coupe". Le prochain match de Manchester City en Premier League est contre Leeds United samedi à l'Etihad Stadium.