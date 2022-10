Manchester City : Erling Haaland dévoile son régime avec... beaucoup de viande

Du coeur de boeuf, du foie et de l'eau filtrée... Erling Haaland se montre particulièrement attentif en ce qui concerne son alimentation.

Le documentaire "The Big Decision" consacré à Erling Haaland permet d'en apprendre un peu plus sur les habitudes du cyborg norvégien, et notamment du point de vue alimentaire.

Du foie et du coeur de boeuf

Interrogé sur le sujet, l'attaquant de Manchester City, excellent depuis le début de la saison, a dévoilé son régime alimentaire, à base notamment de grosses quantités de viande.

"Je suis soucieux de prendre soin de mon corps et je pense que manger des aliments de qualité et aussi locaux que possible est le plus important", assure-t-il.

"Beaucoup de choses influencent la santé. Par exemple, les gens disent que la viande n'est pas bonne pour la santé. Quelle viande ? Celle que l'on trouve chez McDonald's ? Ou le bœuf local qui mange de l'herbe juste là, à côté ?"

Le documentaire montre le joueur ramener du coeur et du foie de boeuf de chez son boucher. "Mais… c’est un coeur ? Oui, c’est bien le coeur".

Eau filtrée et lumière du soleil

Parmi les autres habitudes d'Erling Haaland figure également celle de systématiquement filtrer son eau à l'aide d'un système bien huilé. "Je pense que cela peut avoir de grands bienfaits sur mon corps", affirme-t-il.

Autre élément important, la lumière du soleil. La première chose qu'il fait chaque matin au lever ? "C'est d’avoir un peu de lumière du jour dans mes yeux. C’est bon pour le rythme circadien".

Autants d'habitudes qui semblent porter leurs fruits pour l'attaquant, qui compte pas moins de 20 buts en 13 matchs sous les couleurs de Manchester City depuis le début de la saison.