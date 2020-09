"Manchester City doit trouver un remplaçant à Sergio Aguero"

Un ancien grand défenseur de Manchester City a conseillé au board du club anglais de commencer à préparer la succession d'Aguero.

doit ajouter un autre attaquant de plus à son effectif car Sergio Aguero a tendance à être «blessé quand ils ont le plus besoin de lui», estime Micah Richards, un ancien des Sky Blues.

Les Eastlands peuvent difficilement se plaindre du rendement de leur attaquant argentin depuis qu'il évolue sous leurs couleurs. Aguero est le meilleur buteur de tous les temps de City, avec un total de 254 marqués en 370 apparitions. Il a cependant 32 ans aujourd'hui et entre dans les 12 derniers mois de son contrat du côté de l'Etihad Stadium

En plus de son âge avancé, Aguero a aussi la particularité de commencer à se blesser trop souvent. La saison dernière, il n'a joué que 20 matches et a raté plusieurs rendez-vous importants sur la scène domestique et continentale.

"Tant qu'il est là, Aguero ne voudra pas s'assoeir sur le banc"

Pep Guardiola demande à Gabriel Jesus de pallier cette indisponibilité, mais Richards pense qu'un autre attaquant est nécessaire pour ce club pour être paré pour les différentes compétitions qui se présentent. L'ancien défenseur des Blues a déclaré à Sky Sports: "Je pense que Man City a besoin d'un attaquant supplémentaire rien qu'en raison de la feuille de blessures d'Aguero au cours des deux dernières saisons. Il semble toujours être blessé quand ils ont le plus besoin de lui, dans les grands matchs. Comment voulez-vous vous en sortir ?"

Tout en indiquant que City doit se renforcer devant, l'ex-international anglais a admis que la hiérarchie est bien figée chez les vice-champions d' et que c'est difficile pour un attaquant d'y prendre ses marques. "Ils ont une situation similaire à où s’ils vont sur le marché, personne ne sera heureux de s’asseoir sur le banc. Si Aguero est en forme, alors il commence. Donc, il est quand même difficile de recruter un attaquant. Gabriel Jesus ? Oui, il n’est pas au même niveau qu’Aguero mais à chaque fois qu’il joue, son bilan est plutôt bon. C'est difficile", a conclu Richards.