Manchester City devance le Real pour Musiala

Manchester City envisage de signer Jamal Musiala du Bayern Munich pour 100 millions d'euros, mais il doit faire face à la concurrence du Real Madrid.

Selon Team Talk, City prépare une offre de 100 millions d'euros pour signer Musiala du Bayern, mais il doit faire face à une concurrence du Real Madrid. Musiala est sous contrat jusqu'en 2026 et n'a pas encore entamé de négociations avec le club pour prolonger cet accord.

Le Real considère l'international allemand comme un remplaçant potentiel de Jude Bellingham, tandis que City pense qu'il pourrait s'épanouir sous la direction de Pep Guardiola. Il pourrait également remplacer Kevin De Bruyne, qui a été lié à un transfert en Arabie Saoudite. Manchester United, Liverpool et Chelsea surveillent également l'évolution de la situation, car Musiala serait très intéressé par un transfert en Angleterre.

En six matchs jusqu'à présent cette saison, Musiala a marqué trois buts et fourni trois passes décisives en six matchs toutes compétitions confondues. La saison dernière, il a marqué 12 buts et délivré huit passes décisives en 38 matchs, avant de marquer trois fois pour l'Allemagne à l'Euro 2024.

City et Madrid surveilleront de près l'évolution de la situation alors que le Bayern affrontera le champion en titre de la Bundesliga, le Bayer Leverkusen, ce week-end.