Manchester city, De Bruyne ne voit pas les Citizens tout gagner

Le joueur belge de Manchester City, Kevin De Bruyne, ne voit pas les Citizens remporter un quadruplé cette saison.

, qui a récupéré Benjamin Mendy après une longue période de blessure, ne remportera pas de quadruplé en cette fin de saison selon Kevin de Bruyne. L'international belge estime en effet que beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte dans une fin de campagne forcément très aléatoire pour les hommes de Pep Guardiola.

"Impossible à réaliser"

Un inédit quadruplé championnat- -Coupe d' - est "quasiment impossible" à réaliser pour Manchester City selon l'ancien joueur de . "C'est quasiment impossible. Je ne pense pas qu'il soit possible de remporter tous les matches. Si vous regardez notre calendrier, je pense que, sur tous les matches, on aura un désavantage physique et mental", estime le virtuose mancunien de 27 ans.





"On joue nos matches avant les autres, qui pourront se reposer. C'est pareil en Ligue des champions. Ce sera compliqué", a encore analysé De Bruyne, pour qui l'accumulation des rencontres en fin de campagne va s'avérer trop compliqué à gérer pour le club des Eastlands.

Déjà lauréat de la Carabao Cup, City s'est qualifié samedi pour la finale de la . Les hommes de Pep Guardiola sont également en course en , où ils sont deuxièmes à deux points de , et en Ligue des champions, où ils défieront une autre formation anglaise, en quarts de finale.



Kevin De Bruyne partage d'ailleurs son point de vue pessimiste, mais lucide avec le manager mancunien Pep Guardiola, pour qui remporter tous les trophées cette saison serait "presque impossible".