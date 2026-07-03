Manchester City crée la surprise et souffle la cible de transfert d’Arsenal

Selon Fabrizio Romano, Manchester City s’apprête à recruter Jeremy Monga. Le journaliste italien a lancé son célèbre « here we go ». Âgé de seize ans, le jeune attaquant semblait promis à Arsenal, mais après de longues négociations, les Gunners n’ont pas réussi à le convaincre.

Selon certaines sources, Enzo Maresca, qui a succédé lundi à Pep Guardiola sur le banc des Citizens, aurait convaincu l’attaquant de choisir Manchester City. Le transfert serait évalué à 10 millions de livres sterling.

En avril de l’année dernière, il était devenu le troisième plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League, à seulement 15 ans et 271 jours. La saison passée, il a ensuite engrangé un temps de jeu significatif en deuxième division anglaise.

L’ailier gauche de Leicester City a finalement totalisé 1 088 minutes, réparties sur trente matchs officiels. Au cours de ces rencontres, Monga a inscrit un but et délivré deux passes décisives. Grâce à cette réalisation, il a battu le record de Jude Bellingham en devenant le plus jeune buteur de l’histoire du Championship.

Monga devrait être la troisième recrue de Maresca à City. Auparavant, le club mancunien avait déjà enregistré l’arrivée de l’ailier gauche Mathys Detourbet, recruté 25 millions d’euros à Troyes.

Mardi, les Citizens ont également finalisé l’arrivée du milieu de terrain Elliot Anderson, acheté 135 millions d’euros à Nottingham Forest.

Anderson devient ainsi le transfert le plus onéreux de l’histoire de City. Le club mancunien dépasse le record précédent, établi en 2021 avec l’arrivée de Jack Grealish en provenance d’Aston Villa pour environ 117,5 millions d’euros. Grâce à cette opération record, Anderson s’impose d’emblée comme l’Anglais le plus cher de l’histoire.







