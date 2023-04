Manchester City corrige le Bayern Munich et file vers les demi-finales

Ce mardi, Manchester City a mis un pied en demi-finale en écrasant le Bayern Munich à domicile.

Le choc de la soirée entre Manchester City et le Bayern Munich a tenu ses promesses. Ce mardi à l'Etihad Stadium, ce sont les Skyblues qui ont pris une bonne option sur la qualification en demi-finale. Dominateurs d'entrée de jeu, les joueurs de Pep Guardiola gênent la relance adverses et se montrent les premiers actifs offensivement sans réellement inquiéter Yann Sommer.

Le bijou de Rodri

Ce sont même les Bavarois qui se procurent la première vraie occasion du match. Sur une frappe de Musiala, Ruben Dias sauve son équipe d'une superbe intervention. Dans la foulée, les Cityzens réagissent grâce à Rodri. Après un bon contrôle orienté, l'Espagnol décoche une superbe frappe du gauche qui termine sa course dans la lucarne d'Ederson (1-0, 27è).

Le Bayern réagit bien suite à ce but mais la défense de City, bien en place, ne leur laisse que des frappes lointaines non cadrées comme seules tentatives sur les 45 premières minutes.

La deuxième période reprend sur un rythme très élevé et les deux équipes se rendent coup pour coup. Sané se procure la première opportunité, mais la défense bavaroise laisse des brèches à ses adversaires et panique régulièrement à la relance. Les Mancuniens font finalement le break à 20 minutes du terme.

Haaland douche le Bayern

Sur une perte de balle de Dayot Upamecano à l'entrée de la surface, Jack Grealish glisse le ballon à Erling Haaland d'une talonnade astucieuse. Le Norvégien surprend son monde et, alors qu'il peut frapper du gauche, dépose un caviar sur la tête de Bernardo Silva qui n'a plus qu'à conclure. (2-0, 70è).

City déroule et fait tout pour enfoncer le clou. Sept minutes plus tard, Erling Haaland profite d'une remise de la tête de John Stones pour y aller lui aussi de son but, son 11è de la saison en Ligue des Champions (3-0, 77è), et foncer vers sa première victoire en carrière face au club allemand après sept défaites en autant de matches. La tête sous l'eau, les hommes de Thomas Tuchel continuent de subir dans une fin de rencontre qui tourne à l'humiliation. Il faut un excellent Yann Sommer pour empêcher le score de s'aggraver sur une tentative de la tête de Rodri.

Erling Haaland et ses coéquipiers s'imposent donc 3-0 et font un grand pas vers une qualification en demi-finale de la compétition reine pour la troisième année consécutive.