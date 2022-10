Manchester City : Carragher compare Haaland à Thierry Henry

Jamie Carragher a comparé Erling Haaland à Thierry Henry, affirmant que le Norvégien fait craindre la honte aux défenseurs.

Haaland a inscrit son troisième triplé en autant de matchs à domicile, lors de la victoire de Manchester City sur son rival Manchester United dans le derby du 2 octobre. L'attaquant norvégien a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives, battant ainsi plusieurs records pour sa huitième apparition en Premier League.

"Quand je jouais contre Henry, je ne pensais qu'à lui"

S'exprimant sur la performance de Haaland dans le derby de Manchester sur Sky Sports, Carragher a déclaré : "Pendant deux ans, il n'y a qu'un seul joueur dans ma carrière qui m'a affecté mentalement et c'était Thierry Henry.

"J'ai joué contre beaucoup de grands joueurs et vous abordez un match en vous disant 'je peux prendre le dessus sur eux, ils peuvent faire des erreurs', mais Henry, de 2002 à 2004, quand je jouais contre lui, je ne pensais qu'à lui. L'une des situations les plus embarrassantes que j'ai vécues sur un terrain de football, c'est le but contre Liverpool à Highbury, je me suis effondré et je me suis recroquevillé, parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas ma façon de penser, mais c'est l'effet Thierry Henry.

"Et ce qu'il [Haaland] fait, c'est que les joueurs ne se demandent pas s'ils peuvent l'empêcher de bien jouer ou de marquer. Les défenseurs abordent les matchs en se disant "ne me fais pas honte", et c'est ce que je ressentais contre Henry. S'il marquait ou jouait bien, tant qu'il ne me faisait pas honte."

Des débuts tonitruants pour Haaland

Depuis qu'il a rejoint Man City, Haaland a marqué 17 buts en seulement 11 apparitions. Il est devenu le joueur le plus rapide à réaliser trois triplés en Premier League, en seulement huit apparitions.

Il semble inévitable que Haaland marque à chaque fois qu'il entre sur le terrain et il va avoir de nombreuses occasions de le faire avec les matchs qui se succèdent.

Une double confrontation en Ligue des champions contre Copenhague et un match de Premier League contre Southampton ne sont que quelques-unes des occasions qui s'offriront à Haaland pour étendre son record de buts.