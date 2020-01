Manchester City - Bernardo Silva : "C'est une illusion de regarder le titre"

Joueur moteur dans l'effectif de Guardiola à City, Bernardo Silva estime que le titre est désormais entre les mains de Liverpool. Pour l'instant.

Accusant 17 points de retard sur , ne s'attendait sûrement pas à entamer l'année 2020 dans une position aussi inconfortable au classement. Champion d' en titre, le club entraîné par Pep Guardiola vit donc une période charnière, à laquelle il n'était ni préparé ni habitué.

"Si Liverpool perd trois ou quatre matchs..."

Néanmoins, l'erreur serait de constamment rester focalisé sur l'idée de remonter au classement et de terminer premier. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le Portugais Bernardo Silva dans des propos accordés à Canal+ Sport, lequel estime que le titre est désormais illusoire.

"C'est une illusion de regarder le titre en . On est à 14 points et ils ont un match en plus à jouer, l'écart peut donc être de 17 points. C'est impossible actuellement de penser à gagner le titre. Peut-être que dans deux ou trois mois, si Liverpool perd trois ou quatre matchs, on pourra se projeter dans une lutte pour le titre, mais ce n'est pas possible actuellement", a confié l'ancien monégasque, presque résigné.