Manchester City – Bayern Munich : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Man City-Bayern Munich.

Une finale avant la lettre

Ce choc entre Manchester City et le Bayern Munich pourrait être une finale de Ligue des champions mais le tirage au sort en a décidé autrement.

Lancé à la poursuite d'Arsenal en Premier League, Manchester City est aussi en quête de sa première Ligue des champions et pour cela, Guardiola et son buteur vedette, Erling Haaland, devront écarter le Bayern Munich.

L'équipe bavaroise a surpris tout son monde en séparant de son entraîneur, Julian Nagelsmann, lors de la dernière trêve internationale et c'est désormais à Thomas Tuchel de tenter de réaliser le doublé Bundesliga-Ligue des champions.

Date, horaire et lieu de Manchester City-Bayern Munich

Date Mardi 11 avril 2023 Ville Manchester (Royaume-Uni) Stade Etihad Stadium (City of Manchester Stadium) Heure du coup d'envoi 21h00 heure française Compétition Quart de finale aller de la Ligue des champions 2022-2023 Arbitre de la rencontre Monsieur Jesus Gil Manzano (Espagne)

Sur quelle chaîne voir le match Manchester City-Bayern Munich ?

En France, la rencontre entre Manchester City et le Bayern Munich sera diffusée sur Canal+ Foot et sur RMC Sport 1.

Le streaming pour voir le match Manchester City-Bayern Munich

En France, il sera de possible de voir le match Manchester City-Bayern Munich en streaming sur l'application MyCanal et sur l'application RMC Sport.

Les compositions probables de Manchester City-Bayern Munich

Pour ce quart de finale de Ligue des champions, Pep Guardiola a pratiquement tout son effectif à sa disposition. Un seul joueur manquera à l'appel : Phil Foden qui se remet d'une opération de l'appendicite.

Du côté des Bavarois, Thomas Tuchel sera privé de Manuel Neuer (jambe cassée), Lucas Hernandez (genou) et Eric-Maxim Choupo-Moting (genou).

L'équipe probable de Manchester City Ederson - Akanji, Rúben Dias, Aké - Stones, Rodri - Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish - Haaland. Joueurs de Manchester City suspendus au prochain avertissement Akanji. L'équipe probable du Bayern Munich Sommer - Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Mané - Müller. Joueurs du Bayern Munich suspendus au prochain avertissement Kimmich, Mazraoui.

Les statistiques à connaître avant Manchester City-Bayern Munich

● Il s'agira de la 7e rencontre entre Manchester City et le Bayern Munich en compétition européenne, les 2 équipes ayant alterné les victoires lors des 6 précédentes (3 chacune) - toutes en Ligue des Champions.

● Manchester City s'est imposé à 2 reprises lorsqu'il recevait le Bayern Munich en Ligue des Champions (1 défaite), sa seule défaite remontant en octobre 2013 contre le Bayern de Pep Guardiola (1-3).

● Depuis ses 4 défaites consécutives à l'extérieur contre des équipes anglaises en Ligue des Champions entre 2005 et 2011, le Bayern Munich ne s'est incliné que lors de 2 de ses 10 déplacements de ce type (6 victoires, 2 nuls), et a remporté 3 des 4 derniers (1 nul).

● Manchester City a remporté ses 10 derniers matches à domicile contre des équipes allemandes en Ligue des Champions pour un score cumulé de 39 à 10, dont 4 en phase à élimination directe.

● Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a remporté 54% de ses matches dans en phase à élimination directe de la Ligue des Champions (39/72). Parmi ceux qui ont disputé au moins 30 matches dans les phases à élimination directe (y compris les finales), il affiche le meilleur pourcentage de victoires de tous les managers et est le seul à avoir remporté plus de la moitié de ses matches.

● Erling Haaland a marqué 10 buts en 6 apparitions pour Manchester City en Ligue des Champions, soit le plus faible nombre de matches pour qu'un joueur atteigne les 10 réalisations dans la compétition pour un seul club, avec Sébastien Haller pour l'Ajax (6). Ce sont les 2 seuls cas plus rapides après Haaland lui-même, qui avait marqué 10 buts en 7 matches de Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund.

● Leon Goretzka a été directement impliqué dans plus de buts que tout autre joueur du Bayern Munich en Ligue des Champions cette saison (6 - 2 buts et 4 passes décisives). 50% des buts et passes décisives de la carrière de Goretzka dans la compétition ont été enregistrés cette saison (6/12), lui qui y prend part pour la 7e fois.

● Erling Haaland, joueur de Manchester City, a inscrit 5 buts en 7 apparitions en carrière contre le Bayern Munich (toutes sous les couleurs du Borussia Dortmund), mais a perdu lors de ces 7 rencontres. Depuis qu'il a rejoint le Borussia Dortmund en décembre 2019, c'est la seule équipe que Haaland a affrontée à plus de 2 reprises sans gagner.

● Thomas Müller a terminé dans le camp des vainqueurs lors de 99 de ses 140 apparitions en Ligue des Champions. S'il participait à l'éventuel succès du Bayern Munich contre Manchester City, il deviendrait le 3e joueur à avoir remporté 100 victoires dans la compétition avec Cristiano Ronaldo (115) et Iker Casillas (101), et le premier à le faire pour un seul club.

● Ce sera la 4e rencontre de Coupe entre l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola et celui du Bayern Munich Thomas Tuchel, le coach allemand ayant remporté 2 des 3 premières. Sur l'ensemble des 3 matches, les équipes de Guardiola n'ont pas marqué le moindre but, son seul « triomphe » étant survenu à l'issue des tirs au but en finale de la Coupe d'Allemagne 2016.

